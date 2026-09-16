Зонты далеко не убираем: синоптик объяснил, почему бабьего лета в этом году в Петербурге не будет

Бабьего лета в его привычном понимании не ожидается из-за постоянных циклонов.

Все мы надеялись на тёплые и солнечные дни в сентябре. Хотелось ещё немного походить в лёгкой одежде и погулять по шуршащим листьям без зонта.

Увы, синоптики нас расстроили. Настоящего бабьего лета в этом году можно не ждать. Осень сразу решила показать свой суровый характер.

Почему сентябрь будет дождливым?

Погодой сейчас заправляют циклоны. Они идут к нам один за другим с Атлантики.

Эти вихри несут с собой плотные тучи и постоянные дожди. Из-за высокой облачности солнце просто не успевает прогреть воздух. Во второй половине сентября не предвидится даже двух сухих дней подряд, рассказал ЛенТВ 24 синоптик Михаил Леус.

А что насчёт октября?

Точный прогноз на второй месяц осени делать пока рано. Но предварительные новости тоже не особо радуют.

Первая половина октября будет относительно тёплой для своего времени. Но летних градусов мы точно не увидим. Синоптики снова пророчат частые циклоны, серые тучи и сырость. Похоже, вся нынешняя осень пройдёт под знаком затяжных дождей.

Какая погода ждёт нас прямо сейчас?

До конца недели никаких резких перемен не будет. Нас ждут обычные петербургские будни, рассказал синоптик Александр Колесов.

Температура: Днём столбики термометров покажут от +15 до +18 °C.

Днём столбики термометров покажут от +15 до +18 °C. Осадки: Периодически будут капать кратковременные дожди.

Периодически будут капать кратковременные дожди. Ощущения: Из-за высокой влажности на улице кажется холоднее, чем есть на самом деле.

Единственный плюс — сильного штормового ветра специалисты пока не обещают.

Что такое настоящее «бабье лето» и почему его нет?

Многие путают бабье лето с простым потеплением. На самом деле это редкий природный феномен.

Чтобы наступило бабье лето, в регион должен прийти мощный и неподвижный антициклон. Он прогоняет тучи, и солнце жарит почти по-летнему ярко. В это время температура может подниматься до +20 °C и выше, а ветер почти затихает.

В нашем регионе из-за близости к Балтике антициклоны осенью — большая редкость. Атлантика почти всегда перебивает их своими влажными ветрами.

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