Городовой / Новости Петербурга / Шесть полос прямо над поездами: где пройдет 2-километровый участок ШМСД от Софийской к Неве
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземка без удобств: почему в метро Петербурга нет туалетов Новости Петербурга
Какой человек по-настоящему бесценен: мудрый Омар Хайям знал ещё 1000 лет назад — стоит помнить каждому Полезное
Новый стандарт комфорта: в РЖД показали макет вагона будущего с увеличенным числом мест и душем Полезное
Шесть щитов под землей, бассейны в школах и 30 минут до центра: Беглов рассказал про Петербург будущего Новости Петербурга
Кочаны капусты сохранятся до весны: укутайте их в такую «шубу» — овощ будет будто только с грядки Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Шесть полос прямо над поездами: где пройдет 2-километровый участок ШМСД от Софийской к Неве

Опубликовано: 16 сентября 2026 17:03
 Проверено редакцией
Шесть полос прямо над поездами: где пройдет 2-километровый участок ШМСД от Софийской к Неве
Шесть полос прямо над поездами: где пройдет 2-километровый участок ШМСД от Софийской к Неве
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
В Петербурге начинают строить новый участок Широтной магистрали.

Санкт-Петербург делает еще один шаг к избавлению от пробок. Городские власти выдали разрешение на строительство третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщили в Смольном. Строители уже готовы зайти на объект.

Где пройдет новый участок?

Третий этап магистрали протянется от Софийской улицы до реки Невы. Заканчиваться этот отрезок будет прямо у нового разводного моста, рядом с Финляндским железнодорожным мостом.

Длина участка небольшая — около двух километров. Но дорога будет мощной: по три полосы в каждую сторону. Чтобы водители не стояли в пробках, здесь построят две удобные развязки:

  • на пересечении с Софийской улицей;
  • на пересечении с Глухоозерским шоссе.

Трассу проложат на высоте — прямо над железнодорожными путями.

Зачем нужна эта дорога?

Главная цель — разгрузить от машин Фрунзенский и Невский районы. Сейчас проехать здесь в час пик — настоящая проблема.

Новый участок станет важнейшим звеном всей магистрали. Он позволит водителям быстро и без светофоров доехать от Софийской улицы прямо к левому берегу Невы и перебраться на другой берег по новому мосту.

Что вообще такое ШМСД и каков размах проекта?

Широтная магистраль (ее также называют Восточным скоростным диаметром) — это будущая платная скоростная трасса. Она свяжет Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и унесет поток машин дальше в Ленинградскую область.

Санкт-Петербург постепенно получает второй скоростной диаметр. Когда все этапы ШМСД соединят воедино, проехать через весь город с запада на восток и выехать на Мурманское шоссе можно будет буквально за 15–20 минут.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда отвезет новый российский суперпоезд.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью