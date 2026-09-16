Шесть полос прямо над поездами: где пройдет 2-километровый участок ШМСД от Софийской к Неве

Санкт-Петербург делает еще один шаг к избавлению от пробок. Городские власти выдали разрешение на строительство третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщили в Смольном. Строители уже готовы зайти на объект.
Где пройдет новый участок?
Третий этап магистрали протянется от Софийской улицы до реки Невы. Заканчиваться этот отрезок будет прямо у нового разводного моста, рядом с Финляндским железнодорожным мостом.
Длина участка небольшая — около двух километров. Но дорога будет мощной: по три полосы в каждую сторону. Чтобы водители не стояли в пробках, здесь построят две удобные развязки:
- на пересечении с Софийской улицей;
- на пересечении с Глухоозерским шоссе.
Трассу проложат на высоте — прямо над железнодорожными путями.
Зачем нужна эта дорога?
Главная цель — разгрузить от машин Фрунзенский и Невский районы. Сейчас проехать здесь в час пик — настоящая проблема.
Новый участок станет важнейшим звеном всей магистрали. Он позволит водителям быстро и без светофоров доехать от Софийской улицы прямо к левому берегу Невы и перебраться на другой берег по новому мосту.
Что вообще такое ШМСД и каков размах проекта?
Широтная магистраль (ее также называют Восточным скоростным диаметром) — это будущая платная скоростная трасса. Она свяжет Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и унесет поток машин дальше в Ленинградскую область.
Санкт-Петербург постепенно получает второй скоростной диаметр. Когда все этапы ШМСД соединят воедино, проехать через весь город с запада на восток и выехать на Мурманское шоссе можно будет буквально за 15–20 минут.
Ранее «Городовой» рассказывал, куда отвезет новый российский суперпоезд.