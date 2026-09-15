Проще голубцов, вкуснее котлет: готовим сытные капустники — соусом поливаем в конце

Рецепт капустников от кулинарного блогера

Если вам нравятся голубцы, но времени на их приготовление уходит слишком много, попробуйте капустники. Один из рецептов предлагает кулинарный блогер Наталья Калнина. Блюдо сохраняет вкус голубцов, но готовится проще, без возни с капустными листьями.

Капуста — 500 г

Мясной фарш — 600 г

2 луковицы

1 яйцо

Соль, перец по вкусу

Для жарки и панировки - мука и масло.

Капусту и лук порежьте ножом или измельчите в блендере, добавив к ним фарш, яйцо, специи. Перемешайте и сделайте котлеты. Обваляйте каждую в муке и обжарьте на сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Переложите обжаренные капустники в противень. Влейте пару ложек воды, накройте форму для запекания фольгой и поставьте в духовку на 15 минут для пропаривания.

Подача:

Подавайте капустники с картофельным пюре, тушёными овощами или рисом. Можно подать как горячее блюдо, в конце полив сметанным или томатным соусом. Холодными они хороши как закуска.

Отзывы:

Читатели поделились своим мнением о рецепте.

«Я готовлю ленивые голубцы, нам нравятся. Но вкус у них совершенно не такой, как у настоящих голубцов. Хоть в соусе, хоть без соуса». «Спасибо за рецепт! Очень нежные, легкие и сытные, правда я отварила капусту в молоке, пробила блендером и добавила манку, запекала в духовке, вкуснота — необыкновенная, внук обозвал их капусняками и умял за обе щеки (капусту не ест ни в каком виде). Попробуйте, не пожалеете, еще раз спасибо за рецепт!»

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