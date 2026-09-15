Трамваи №6 и №27 в Петербурге поедут быстрее: как работают «умные» светофоры и выделенки

Умные датчики и разметка избавят от пробок два маршрута.

Ездить на трамвае по Петербургу становится проще и быстрее. В городе активно ускоряют популярные маршруты №6 и №27. Трамваям больше не придется простаивать в пробках вместе с машинами.

«Умные» светофоры на Васильевском

На Среднем проспекте Васильевского Острова обновили светофоры сразу на трех перекрестках. Теперь они «умные» — умеют подстраиваться под дорожный поток, рассказали в пресс-службе Комтранса.

Главное нововведение — специальные датчики. Они распознают приближающийся трамвай и заранее включают ему зеленый свет. Вагону больше не нужно ждать общей очереди.

Светофоры стали удобнее и для пешеходов. На них появились таймеры с отсчетом секунд. А для слабовидящих установили звуковые колонки. Их громкость меняется сама: днем они звучат громче, а ночью — тише, чтобы не мешать жителям окрестных домов.

Проспект Добролюбова: без пробок и левых поворотов

Маршрут №6 связывает Васильевский остров и Петроградскую сторону. Раньше вагоны часто застревали на проспекте Добролюбова. Причина — автомобили, которые поворачивали налево и перекрывали рельсы.

Теперь эту проблему решили:

Трамвайные пути отделили от машин специальной разметкой.

Левые повороты для автомобилей на этом участке запретили.

Результат — трамвай идет по своей выделенной полосе свободно и без задержек.

Маршрут №27: ускорение в Невском районе

Похожие изменения ждут и маршрут №27. Он очень популярен у жителей Невского района, так как подвозит людей к метро и связывает два берега Невы.

Светофоры перенастраивают на двух крупных участках:

На Народной улице (от Дальневосточного проспекта до Володарского моста). На проспекте Обуховской Обороны (от моста до улицы Грибакиных).

Там трамваи тоже получат зеленый коридор на перекрестках.

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