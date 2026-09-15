Настоящее какао и никакой пальмы: Роскачество раскрыло, какой молочный шоколад действительно стоит покупать в 2026 году

Потребительский интерес к шоколаду сохраняется вне зависимости от актуальных рыночных трендов. Несмотря на общую тенденцию к снижению потребления кондитерских изделий, молочный шоколад продолжает удерживать позиции безусловного лидера среди российских покупателей. Для экспертной оценки представленного ассортимента и выбора качественной продукции ключевым ориентиром выступают результаты исследований Роскачества.
Результаты экспертизы
Анализ подтвердил присутствие на российском рынке большого объема молочного шоколада высокого качества, при этом доля отечественной продукции среди образцов премиального сегмента достигает 50%. Данный показатель свидетельствует о высоком экспортном потенциале российских производителей, способных конкурировать на международном уровне.
Лидеры рейтинга
По результатам проведенного исследования максимальную оценку и первое место в рейтинге занял шоколад торговой марки «Алёнка».
Достойные показатели демонстрирует шоколад «Аксинья» от компании «Конфил»: экспертная оценка достигла 5,00 баллов, а доля положительных отзывов превысила 54 %. В категории товаров без сахара лидирующие позиции удерживает бренд «Победа Вкуса», получивший максимальный экспертный рейтинг и поддержку 54,64 % покупателей.
Среди прочих позиций следует отметить молочный шоколад «Яшкино» (5,00 баллов, 32 % положительных отзывов) и классический ассортимент «А. Коркунов» с уровнем лояльности потребителей 62,86 %. Высокий интерес вызывают пористые виды продукции: «Воздушный» получил 66,13 % одобрительных оценок, а линейки «Россия — Щедрая Душа» — 50 % и 40 % соответственно. В обзор также включены пористый шоколад «Русский шоколад» и традиционный молочный шоколад «Спартак».
Как выбрать шоколад
При выборе молочного шоколада стоит учитывать как индивидуальные предпочтения, так и результаты экспертной оценки качества.
Рейтинг Роскачества позволяет эффективно ориентироваться в ассортименте и выбирать продукцию, соответствующую высоким стандартам качества и вкусовым предпочтениям. Комбинация экспертной оценки и потребительского мнения формирует объективную картину, что упрощает принятие обоснованного решения при выборе товара.
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