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Шарлотка с яблоками и курагой: ароматный домашний пирог — пеку, и дом наполняется тёплым запахом корицы

Опубликовано: 15 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Шарлотка с яблоками и курагой: ароматный домашний пирог — пеку, и дом наполняется тёплым запахом корицы
Шарлотка с яблоками и курагой: ароматный домашний пирог — пеку, и дом наполняется тёплым запахом корицы
Городовой ру
Шарлотка с яблоками и курагой — простой пирог, который одинаково хорош и на завтрак, и к праздничному чаю. 

Шарлотка — пирог, который знаком каждому с детства. Но стоит добавить к привычным яблокам курагу, корицу и орехи, и знакомый вкус заиграет по-новому. Тесто получается мягким и слегка влажным, яблоки — сочными, курага добавляет сладость с лёгкой кислинкой, а корица и ромовая эссенция наполняют дом тёплым ароматом. Готовится просто, а результат всегда радует, делится kulina.ru.

Ингредиенты

Для шарлотки с курагой понадобится набор простых продуктов. Возьмите 2–3 крупных кисло-сладких яблока, четыре яйца и три четверти стакана сахарного песка. Добавьте стакан муки, 0,5 чайной ложки разрыхлителя и 1 чайную ложку молотой корицы. Отдельно подготовьте 50 граммов кураги и 20 граммов жареного арахиса — они добавят начинке сладость и хруст. Для аромата хватит двух-трёх капель ромовой эссенции. Форму смажьте 30 граммами сливочного масла и присыпьте панировочными сухарями.

Как готовить

  1. В миске разбейте яйца, всыпьте сахар и хорошо перемешайте. Если яблоки очень кислые, сахара можно добавить больше.
  2. Затем всыпьте муку, разрыхлитель, влейте ромовую эссенцию и добавьте корицу — всё тщательно перемешайте до однородности.
  3. Курагу мелко нарежьте и вмешайте в тесто.
  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями.
  5. Яблоки нарежьте кубиком и выложите на дно, залейте тестом.
  6. Сверху посыпьте измельчёнными орехами.
  7. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут до полной готовности.
  8. Готовый пирог остудите, извлеките из формы, при желании посыпьте сахарной пудрой и нарежьте на порционные ломтики.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова печёт эту шарлотку, когда хочется чего-то простого, но не банального. Курага и орехи превращают обычный пирог в праздничный — гости всегда удивляются, что внутри есть что-то ещё, кроме яблок. Однажды Евгения добавила больше корицы, и аромат получился особенно тёплым. Теперь это её любимый вариант шарлотки.

Вывод

Шарлотка с яблоками и курагой — простой рецепт с насыщенным вкусом и ароматом. Доступные ингредиенты, минимум усилий и предсказуемый результат. Попробуйте — и этот пирог станет вашим любимым дополнением к чаю.

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Автор:
Евгения Сухова
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