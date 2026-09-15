Узнал, какое масло лучше брать — 72,5% и 82,5%: оказалось, есть большая разница

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1 стакан на 10-летнюю сковороду — и она снова как из магазина: прощаемся с маслом при жарке

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Картошке нужны не сало и не масло, а вот это: так жарят профессиональные повара — блюдо круче, чем у Ивлева

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3 ложки в фарш — и котлеты вкуснее, чем у шефа Ивлева: нежнее сливочного масла

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Гречка любит не соль, не масло, а другую специю: каша ароматная и рассыпчатая, а вкус ярче плова

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Яичница любит не сало и не масло, а другой ингредиент: белок сливочный, а корочка хрустящая

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