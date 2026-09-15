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Узнал, какое масло лучше брать — 72,5% и 82,5%: оказалось, есть большая разница

Опубликовано: 15 сентября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Узнал, какое масло лучше брать — 72,5% и 82,5%: оказалось, есть большая разница
Узнал, какое масло лучше брать — 72,5% и 82,5%: оказалось, есть большая разница
Городовой ру
Какое сливочное масло покупать — мнение диетолога 

На полках можно встретить сливочное масло разной жирности. Домашние кулинары интересуются, какое масло лучше: 72,5% и 82,5%. Однако, как поясняют эксперты, задаваясь вопросом, «какое масло лучше», стоить уточнять, для чего оно покупается.

Что означают цифры на упаковке

Главное отличие между пачками — в соотношении молочного жира и влаги, что напрямую влияет на вкус, текстуру и кулинарные свойства продукта. Цифра на пачке — это массовая доля молочного жира. Если указано 82,5%, значит, в 100 граммах продукта содержится не менее 82,5 грамма молочного жира, а остальное — влага, белки и минеральные вещества.

По российским стандартам масло делится на категории:

  • Традиционное — жирность не менее 82,5%.
  • Любительское — жирность не менее 80%.
  • Крестьянское — жирность не менее 72,5%.

Сам по себе процент жирности не является гарантией качества. Качественным или некачественным может быть и тот, и другой продукт. Однако масло 72,5% из-за большего содержания влаги чаще подделывают, добавляя влагоудерживающие добавки. Такого мнения, в частности, придерживается диетолог Ольга Шестакова, к которой обратился портал "Едим дома".

Какое масло купить

Выбор зависит от того, как вы планируете его использовать.
Для бутербродов, каш и пюре подойдет масло 72,5%. Оно мягче, легче намазывается и является более универсальным бытовым вариантом.
Для выпечки, соусов и кремов лучше использовать масло 82,5%. Благодаря меньшему содержанию влаги оно дает стабильную текстуру: тесто получается рассыпчатым и ароматным, а соусы и кремы — более плотными.

Вывод

Не существует однозначно «лучшего» процента жирности. Выбирайте масло, исходя из ваших задач. Важнее обращать внимание на состав (в идеале — только пастеризованные сливки) и покупать продукт от проверенного производителя.

Ранее Городовой рассказал, какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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