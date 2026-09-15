Зачем класть лавровый лист в чехол смартфона: польза будет заметна практически сразу

Используем лавровый лист в качестве оберега и напоминания о целях

Лавровый лист можно использовать не только для приготовления блюд, но и в других целях. Из него получится сделать оберег, который будет притягивать достаток и удачу. Не стоит относиться к подобной идее с подозрением, ведь она действительно работает.

Делаем оберег

На засушенном лавровом листе следует написать ту сферу жизни, для которой на данный момент не хватает удачи. Например, “бизнес”, “работа”, “учеба”, “отношения”.

Далее лаврушку нужно убрать под чехол смартфона. Обратите внимание, что чехол должен быть прозрачным. Вы должны видеть лавровый лист. Практика показывает, что уже за несколько недель талисман улучшает личную жизнь, а также притягивает удачу в работу и другие дела.

Почему важно использовать именно лавровый лист

В Древнем Риме и Греции лавровые венки всегда ассоциировались с удачей, победой, честью и защитой. Их могли носить только те люди, которых уважали в обществе. Также считалось, что лист защищает от негатива, способствует привлечению денег и удачи.

Как работает талисман

Если положить лавровый лист под чехол смартфона, то он будет являться напоминанием о тех целях, к которым вы стремитесь. Это позволит концентрироваться на желаемом, больше работать, что точно приведет к поставленному результату.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова долгое время не верила, что лавровый лист может принести удачу, но все-таки решила рискнуть. К поставленной цели удалось приблизиться уже через две недели, хотя до этого она не могла добиться подобного результата в течение нескольких лет.

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