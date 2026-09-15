Математический челлендж: решите пример 13 + 13 : 13(13 + 13) = ?

Пример выглядит простым, но даёт три разных ответа — и только один из них верный.

На первый взгляд задача выглядит несложной, но у неё есть целых три ответа — и только один правильный. Попробуйте решить сами, не заглядывая в разбор.

Условие

13 + 13 : 13(13 + 13) = ?

Разбираем по шагам

Шаг 1. Скобки.

13 + 13 = 26

Теперь выражение принимает вид:

13 + 13 : 13 × 26

Шаг 2. Деление и умножение идут слева направо.

Сначала деление:

13 : 13 = 1

Получаем:

13 + 1 × 26

Шаг 3. Умножение.

1 × 26 = 26

Шаг 4. Сложение.

13 + 26 = 39

Правильный ответ: 39.

Почему появляются другие ответы

169 выходит, если решить, будто умножение на скобку важнее деления. Тогда сначала 13 × 26 = 338, а затем 13 : 338 — и получается дробь. Но такого правила в математике нет: деление и умножение равны в правах.

26 получается, если случайно потерять первую тринадцать в начале примера.

Проверяем на простом случае

Если сомневаетесь, что умножение и деление имеют одинаковый приоритет, возьмите 12 : 3 × 2. По правилам: 12 : 3 = 4, затем 4 × 2 = 8. Именно этот ответ и даёт школьная программа.

Зачем решать такие примеры

Подобные задачи тренируют внимательность и умение следовать правилам, а не действовать на автомате. Они напоминают, что порядок действий — не формальность, а основа точных расчётов. Регулярное решение примеров поддерживает математическую интуицию и помогает быстрее замечать ошибки в повседневных вычислениях — от подсчёта сдачи до планирования бюджета. Особенно полезны такие разминки взрослым: они сохраняют ясность ума и замедляют возрастные изменения мышления.

Вывод

Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, и идут они строго слева направо. Любой другой ответ — это результат путаницы в очерёдности действий. Если у вас вышло иное число, значит, пришло время освежить в памяти правила из школы.

Понравилось? Тогда решите ещё пример — мозг скажет спасибо.