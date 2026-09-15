Математический челлендж: решите пример 13 + 13 : 13(13 + 13) = ?

На первый взгляд задача выглядит несложной, но у неё есть целых три ответа — и только один правильный. Попробуйте решить сами, не заглядывая в разбор.
Условие
13 + 13 : 13(13 + 13) = ?
Разбираем по шагам
Шаг 1. Скобки.
13 + 13 = 26
Теперь выражение принимает вид:
13 + 13 : 13 × 26
Шаг 2. Деление и умножение идут слева направо.
Сначала деление:
13 : 13 = 1
Получаем:
13 + 1 × 26
Шаг 3. Умножение.
1 × 26 = 26
Шаг 4. Сложение.
13 + 26 = 39
Правильный ответ: 39.
Почему появляются другие ответы
- 169 выходит, если решить, будто умножение на скобку важнее деления. Тогда сначала 13 × 26 = 338, а затем 13 : 338 — и получается дробь. Но такого правила в математике нет: деление и умножение равны в правах.
- 26 получается, если случайно потерять первую тринадцать в начале примера.
Проверяем на простом случае
Если сомневаетесь, что умножение и деление имеют одинаковый приоритет, возьмите 12 : 3 × 2. По правилам: 12 : 3 = 4, затем 4 × 2 = 8. Именно этот ответ и даёт школьная программа.
Зачем решать такие примеры
Подобные задачи тренируют внимательность и умение следовать правилам, а не действовать на автомате. Они напоминают, что порядок действий — не формальность, а основа точных расчётов. Регулярное решение примеров поддерживает математическую интуицию и помогает быстрее замечать ошибки в повседневных вычислениях — от подсчёта сдачи до планирования бюджета. Особенно полезны такие разминки взрослым: они сохраняют ясность ума и замедляют возрастные изменения мышления.
Вывод
Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, и идут они строго слева направо. Любой другой ответ — это результат путаницы в очерёдности действий. Если у вас вышло иное число, значит, пришло время освежить в памяти правила из школы.
Понравилось? Тогда решите ещё пример — мозг скажет спасибо.