В Роскачестве объяснили, какие продукты не хранят внутри дверцы холодильника

Как хранить продукты без ошибок

Неправильная расстановка еды в холодильнике — частая причина быстрой порчи продуктов и рисков для здоровья. Особенно опасно смешивать сырые и готовые блюда: это не просто вопрос удобства, а вопрос безопасности.

Температурные зоны: не всё одинаково холодно

Распространённое заблуждение — считать, что холод в холодильнике распределён равномерно. На деле разница ощутима: на дверце температура доходит до +10 °C, поэтому хранить там скоропортящиеся продукты нельзя.

Это место подходит только для соусов, джемов и напитков. Самая прохладная зона — у задней стенки: именно она оптимальна для мяса и рыбы.

Где что держать

Сырые продукты (мясо, птицу, рыбу) размещают внизу в герметичных контейнерах, строго отдельно от готовых блюд — колбас, сыров, салатов. Овощи и фрукты лучше держать в зоне свежести: там поддерживается подходящая влажность.

Молочные продукты не стоит ставить рядом с растительными — запахи и условия хранения у них разные. Яйца сохраняют в заводской упаковке на средней полке, а открытые консервы перекладывают в стеклянную или керамическую тару, чтобы избежать окисления.

Продукты с выраженным запахом (копчёности, рыбу) обязательно упаковывают герметично — иначе их аромат впитают остальные продукты.

Практические рекомендации

Не заполняйте холодильник под завязку: свободное пространство нужно для циркуляции воздуха. Если места нет, холод распределяется неравномерно, и отдельные продукты оказываются в тёплой зоне — из‑за этого они быстрее портятся. Регулярно проверяйте настройки температуры, особенно в жаркий период.

Вывод

Грамотная организация холодильника — простой способ продлить срок хранения продуктов и избежать лишних трат. Правильные зоны и свободное пространство помогают технике работать эффективнее, а еде — дольше оставаться свежей.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия пересмотрела расстановку продуктов: молоко убрала с дверцы, а сырое мясо стала держать в закрытом контейнере на нижней полке. После этого продукты заметно дольше оставались свежими, а количество выбрасываемой еды заметно сократилось.

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