Итальянскую арабику нашли в «Пятерочке»: невзрачная упаковка, а вкус — как в римской кофейне

Не всегда дорогой бренд и броская упаковка гарантируют отличный вкус — порой приятный кофе прячется на обычной полке супермаркета.
Julius Meinl Jubiläum из «Пятёрочки» как раз из таких: без лишней рекламы, но с приятным характером.
Что ждать от вкуса
Это смесь арабики и робусты средней обжарки, произведённая в Италии. Во вкусе — мягкость, лёгкая сладость, цитрусовые и цветочные оттенки.
Никакой тяжёлой горечи: напиток получается сбалансированным и не перегруженным. Отлично заходит тем, кто не любит резкие вкусы, но ценит ароматную чашку.
Как готовить, чтобы было вкусно
- Измельчайте зёрна прямо перед приготовлением — так аромат сохраняется лучше.
- Для эспрессо берите средний помол; если чувствуется кислинка — сделайте помол мельче, если появляется горечь — крупнее.
- Для фильтр-кофе подойдёт чуть более крупный помол — это убережёт от переэкстракции.
- Смесь универсальна: подходит для кофемашины, рожковой кофеварки и фильтра.
Как хранить, чтобы не потерять аромат
Держите кофе в герметичной банке в сухом тёмном месте. Плотно закрывайте пакет после вскрытия и убирайте подальше от плиты и солнца: тепло, свет и воздух быстро «съедают» запах.
Вывод
Julius Meinl Jubiläum — удачный вариант без лишних трат: мягкий, сбалансированный вкус и универсальность в способах приготовления. Он доказывает, что хороший кофе не обязан быть в яркой премиальной упаковке.
Обратите внимание!Данный материал не является рекламой.
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