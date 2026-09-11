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Итальянскую арабику нашли в «Пятерочке»: невзрачная упаковка, а вкус — как в римской кофейне

Опубликовано: 11 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Итальянскую арабику нашли в «Пятерочке»: невзрачная упаковка, а вкус — как в римской кофейне
фото legion-media
Стоит ли брать этот кофе в обычном супермаркете

Не всегда дорогой бренд и броская упаковка гарантируют отличный вкус — порой приятный кофе прячется на обычной полке супермаркета.

Julius Meinl Jubiläum из «Пятёрочки» как раз из таких: без лишней рекламы, но с приятным характером.

Что ждать от вкуса

Это смесь арабики и робусты средней обжарки, произведённая в Италии. Во вкусе — мягкость, лёгкая сладость, цитрусовые и цветочные оттенки.

Никакой тяжёлой горечи: напиток получается сбалансированным и не перегруженным. Отлично заходит тем, кто не любит резкие вкусы, но ценит ароматную чашку.

Как готовить, чтобы было вкусно

  • Измельчайте зёрна прямо перед приготовлением — так аромат сохраняется лучше.
  • Для эспрессо берите средний помол; если чувствуется кислинка — сделайте помол мельче, если появляется горечь — крупнее.
  • Для фильтр-кофе подойдёт чуть более крупный помол — это убережёт от переэкстракции.
  • Смесь универсальна: подходит для кофемашины, рожковой кофеварки и фильтра.

Как хранить, чтобы не потерять аромат

Держите кофе в герметичной банке в сухом тёмном месте. Плотно закрывайте пакет после вскрытия и убирайте подальше от плиты и солнца: тепло, свет и воздух быстро «съедают» запах.

Вывод

Julius Meinl Jubiläum — удачный вариант без лишних трат: мягкий, сбалансированный вкус и универсальность в способах приготовления. Он доказывает, что хороший кофе не обязан быть в яркой премиальной упаковке.

Обратите внимание!Данный материал не является рекламой.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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