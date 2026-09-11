Эта простая математическая задачка от китайского школьника ввела в ступор сотни российских учителей: сможете решить сами?

Снимок китайского мальчика у доски разделил соцсети на два лагеря: одни считают пример нерешаемым, другие ищут ответ.

Снимок китайского мальчика у школьной доски облетел соцсети и вызвал настоящую бурю споров. Одни пользователи уверены, что пример нерешаем, другие продолжают искать варианты. Всё, что нужно, — добавить одну черту так, чтобы равенство стало корректным, пишет "TechInsider".

Условие задачи

На доске написан пример, который на первый взгляд не сходится. Задача кажется простой, но взрослые ломают голову, тогда как школьник справился с ней иначе. Возможно ли добавить одну черту так, чтобы пример стал верным?

Польза таких задач

Головоломки вроде этой тренируют гибкость мышления и учат смотреть на привычные вещи под неожиданным углом. Они развивают креативность, внимательность и способность находить нестандартные решения — навыки, которые пригодятся не только в учёбе, но и в повседневной жизни. Особенно полезны такие упражнения взрослым: они помогают выйти за рамки шаблонов и поддерживают мозг в тонусе.

Разгадка

Комментаторы предлагали зачеркнуть знаком равенства правую часть — тогда получилось бы выражение, где сумма не равна результату. Но мальчик нашёл другое решение: он добавил короткую чёрточку в левой части, превратив знак «+» в «4». Так пример стал корректным.

Вывод

Секрет решения — в одной короткой черте, превращающей плюс в четвёрку. Такие задачи напоминают: иногда истина лежит на поверхности, но требует свежего взгляда и отказа от привычных схем.

А вы додумались до такого решения? Предлагаем решить ещё одну задачку.