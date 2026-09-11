С 2027 года срок замены электросчетчиков в России сократится до трех месяцев — что это значит для жильцов

Почему срок замены счетчиков сократят вдвое

С 1 января 2027 года предельный срок замены электросчетчиков в России уменьшится с шести до трех месяцев. Это касается случаев, когда прибор отсутствует, сломан или вышел срок его эксплуатации.

Гражданам не придется самим покупать и устанавливать счетчик — за это отвечают гарантирующий поставщик в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе.

Зачем изменили правила

Депутат Госдумы Александр Якубовский объяснил: цель нововведения — не оставлять людей надолго без исправного прибора учета.

Чем быстрее заменят счетчик, тем точнее расчеты и меньше вопросов к квитанциям. Сейчас на замену отводится до полугода, что приводит к долгим периодам расчетов по нормативу.

Что делать, если счетчик сломался

Сообщайте о проблеме сразу через личный кабинет энергокомпании: это фиксирует дату обращения и запускает отсчет установленного срока на замену.

Важные нюансы

Если энергокомпания нарушит срок и не устранит проблему после обращения потребителя, к стоимости электроэнергии может применяться понижающий коэффициент.

Но стоит помнить: трехмесячный срок не распространяется на случаи истечения межповерочного интервала — для таких ситуаций действуют отдельные правила поверки и замены.

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