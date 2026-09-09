Когда начнут включать отопление в 2026 году: известны сроки подачи тепла в дома

Названы примерные сроки включения отопления в регионах РФ

На данный момент российские регионы готовятся к отопительному сезону 2026-2027 годов. Управляющим компаниям необходимо получить паспорта о готовности домов до 15 сентября. В противном случае их могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

Тепло в квартирах россиян появится только в том случае, когда среднесуточная температура снизится до +8 градусов и продержится на таком уровне в течение 5 дней. Сейчас точных дат еще нет, но уже можно составить ожидаемую картину.

Как осуществляется подготовка домов к зиме

Процесс запускается сразу после завершения предыдущего сезона. Именно тогда проводятся испытания и опрессовка систем. Обязательно промывается оборудование и трубы, проверяется тепловая изоляция и работа тепловых пунктов.

После этого комиссия проверяет готовность каждого дома и выдает специальный паспорт. Если управляющая компания провалила проверку, то дается время на исправление.

С 1 сентября 2026 года при отсутствии паспорта УК могут выписать штраф до 300 000 рублей, а в некоторых случаях - лишить лицензии.

После получения паспорта отопление включают не сразу, а ждут, когда среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов. Она должна держаться в течение 5 дней.

Когда начнут включать отопление

Москва и Московская область

В 2025 году в столице стали подать тепло 24 сентября. В Московской области единых дат нет, так как здесь все зависит от муниципалитетов.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

В Санкт-Петербурге используется метод периодического протапливания. Обычно он начинается раньше полноценного сезона. В 2025 году протапливание пришлось на период с 25 сентября, а уже 3 октября полноценно включили отопление. Сроки включения тепла в регионах обычно определяет муниципалитет, сообщает progorod43.ru со ссылкой на ura.news.

Обстановка в других регионах

В Новосибирске отопление включают раньше, чем в российской столице. В 2025 году запуск произошел 19 сентября.

В Мурманске отопление было запущено 22 сентября, а в Красноярске - 23 сентября.

В Омске и Перми отопление в 2025 году дали 22 сентября.

Уральский федеральный округ

Уже на начало августа округ был готов к отопительному сезону более чем на 70%. В 2025 году в Челябинске тепло появилось в квартирах 29 сентября, в Тюмени - 23 сентября, а в Екатеринбурге - 15 сентября.

Вывод

На данный момент назвать точные даты не получится, так как многое зависит от погодных условий, а также решения властей. В значительной части регионов тепло появляется во второй половине сентября или в начале октября.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какие пенсионеры могут получить от государства разовую выплату.