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Свадьба с бонусом: в Ленобласти молодожёнам дарят путешествия и настольные игры

Опубликовано: 9 сентября 2026 16:40
 Проверено редакцией
Свадьба с бонусом: в Ленобласти молодожёнам дарят путешествия и настольные игры
Свадьба с бонусом: в Ленобласти молодожёнам дарят путешествия и настольные игры
Global Look Press / Victor Lisitsyn
Молодожены могут отправиться в реальное путешествие по региону.

В Ленинградской области решили сделать начало семейной жизни по-настоящему запоминающимся. Теперь новобрачные получают не просто поздравления, а два крутых подарка: авторскую настольную игру и бесплатную поездку на выходные.

Настолка для двоих: прокачайте отношения и узнайте регион

Главная новинка этого года — настольная игра «Ленинградская семья». Её создали по программе «Регион для молодых», чтобы поддержать пары, которые только строят свой быт, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Вручают подарок прямо в ЗАГСе в день бракосочетания. Главное условие — хотя бы одному из супругов должно быть меньше 35 лет.

Игровое поле — это стильная карта Ленобласти. Вместо привычных фишек вы двигаетесь по реальным маршрутам. Внутри коробки лежат четыре полезные колоды карточек:

  • Поддержка: всё о льготах, выплатах и субсидиях для молодых семей.
  • История: редкие и захватывающие факты о родном крае.
  • Сближение: душевные вопросы, которые помогут лучше узнать партнёра.
  • Досуг: готовые сценарии для идеальных свиданий и семейных традиций.

Важный момент: тираж игры ограничен. Выпустили всего 1500 экземпляров, так что подарок получит эксклюзивный статус.

Мини-медовый месяц за счёт региона

Если виртуального тура вам мало, пора собирать чемоданы. Все пары, которые регистрируют брак в Ленинградской области, получают сертификат на двухдневное путешествие.

Вы сами выбираете, куда поехать. В списке — самые красивые и исторические места области от Выборга до Тосно.

Вам не придётся тратить ни рубля. В программу поездки уже всё включено:

  • Сутки проживания в хорошем отеле или гостинице.
  • Романтический ужин в день заезда и завтрак на следующее утро.
  • Увлекательная экскурсия с гидом.
  • Билеты в местные музеи, замки и парковые комплексы.

Ранее «Городовой» рассказывал, как белые ночи и северные маршруты победили южные курорты.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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