Свадьба с бонусом: в Ленобласти молодожёнам дарят путешествия и настольные игры

Молодожены могут отправиться в реальное путешествие по региону.

В Ленинградской области решили сделать начало семейной жизни по-настоящему запоминающимся. Теперь новобрачные получают не просто поздравления, а два крутых подарка: авторскую настольную игру и бесплатную поездку на выходные.

Настолка для двоих: прокачайте отношения и узнайте регион

Главная новинка этого года — настольная игра «Ленинградская семья». Её создали по программе «Регион для молодых», чтобы поддержать пары, которые только строят свой быт, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Вручают подарок прямо в ЗАГСе в день бракосочетания. Главное условие — хотя бы одному из супругов должно быть меньше 35 лет.

Игровое поле — это стильная карта Ленобласти. Вместо привычных фишек вы двигаетесь по реальным маршрутам. Внутри коробки лежат четыре полезные колоды карточек:

Поддержка: всё о льготах, выплатах и субсидиях для молодых семей.

всё о льготах, выплатах и субсидиях для молодых семей. История: редкие и захватывающие факты о родном крае.

редкие и захватывающие факты о родном крае. Сближение: душевные вопросы, которые помогут лучше узнать партнёра.

душевные вопросы, которые помогут лучше узнать партнёра. Досуг: готовые сценарии для идеальных свиданий и семейных традиций.

Важный момент: тираж игры ограничен. Выпустили всего 1500 экземпляров, так что подарок получит эксклюзивный статус.

Мини-медовый месяц за счёт региона

Если виртуального тура вам мало, пора собирать чемоданы. Все пары, которые регистрируют брак в Ленинградской области, получают сертификат на двухдневное путешествие.

Вы сами выбираете, куда поехать. В списке — самые красивые и исторические места области от Выборга до Тосно.

Вам не придётся тратить ни рубля. В программу поездки уже всё включено:

Сутки проживания в хорошем отеле или гостинице.

Романтический ужин в день заезда и завтрак на следующее утро.

Увлекательная экскурсия с гидом.

Билеты в местные музеи, замки и парковые комплексы.

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