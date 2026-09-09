Свадьба с бонусом: в Ленобласти молодожёнам дарят путешествия и настольные игры

В Ленинградской области решили сделать начало семейной жизни по-настоящему запоминающимся. Теперь новобрачные получают не просто поздравления, а два крутых подарка: авторскую настольную игру и бесплатную поездку на выходные.
Настолка для двоих: прокачайте отношения и узнайте регион
Главная новинка этого года — настольная игра «Ленинградская семья». Её создали по программе «Регион для молодых», чтобы поддержать пары, которые только строят свой быт, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Вручают подарок прямо в ЗАГСе в день бракосочетания. Главное условие — хотя бы одному из супругов должно быть меньше 35 лет.
Игровое поле — это стильная карта Ленобласти. Вместо привычных фишек вы двигаетесь по реальным маршрутам. Внутри коробки лежат четыре полезные колоды карточек:
- Поддержка: всё о льготах, выплатах и субсидиях для молодых семей.
- История: редкие и захватывающие факты о родном крае.
- Сближение: душевные вопросы, которые помогут лучше узнать партнёра.
- Досуг: готовые сценарии для идеальных свиданий и семейных традиций.
Важный момент: тираж игры ограничен. Выпустили всего 1500 экземпляров, так что подарок получит эксклюзивный статус.
Мини-медовый месяц за счёт региона
Если виртуального тура вам мало, пора собирать чемоданы. Все пары, которые регистрируют брак в Ленинградской области, получают сертификат на двухдневное путешествие.
Вы сами выбираете, куда поехать. В списке — самые красивые и исторические места области от Выборга до Тосно.
Вам не придётся тратить ни рубля. В программу поездки уже всё включено:
- Сутки проживания в хорошем отеле или гостинице.
- Романтический ужин в день заезда и завтрак на следующее утро.
- Увлекательная экскурсия с гидом.
- Билеты в местные музеи, замки и парковые комплексы.
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