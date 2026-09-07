Петербург вместо моря: как белые ночи и северные маршруты победили южные курорты

За восемь месяцев россияне совершили 58 миллионов поездок по стране. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Причина проста: люди снова начали активно летать за границу, а те, кто остался в России, кардинально сменили свои маршруты.
Кто в тройке лидеров
Главными направлениями этого лета стали три региона, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передает его слова "ДП".
- Краснодарский край — 20,5% от всех поездок.
- Москва — 16,9%.
- Санкт-Петербург — 15,2%.
Сразу за ними идут Свердловская область, Приморье и Татарстан. Все больше людей меняют пассивный пляжный отдых на насыщенные поездки. В тренде — музеи, гастрономия, красивая архитектура и выезды на природу.
Бум на Севере и в Арктике
Пока Черное море пустеет, Северо-Запад бьет рекорды. Знаменитый маршрут «Серебряное ожерелье России» за семь месяцев приняли 7,6 миллиона человек. Больше половины этого потока забрал Петербург.
Но отличный рост показывают Новгородская, Архангельская и Мурманская области.
Настоящим хитом стала Русская Арктика. Число поездок туда выросло на 21,2% и превысило 850 тысяч, пишет b-port.com.
Большую часть гостей приняла Мурманская область. Люди едут за суровой природой, северным сиянием, морепродуктами и возможностью увидеть китов.
Иностранцы возвращаются
Еще одна интересная деталь сезона — возрождение въездного туризма. На Северо-Запад приехало на 12,2% больше иностранных гостей, чем в прошлом году (всего 573 тысячи человек).
Из них 462 тысячи посетили Петербург. В основном это путешественники из стран Ближнего Востока, Китая и СНГ.
Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит с туризмом в Северной столице.