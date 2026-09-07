Опровержение

3 августа 2026 года на сайте gorodovoy.ru был опубликован материал «Ищите август на крышке: как отличить полезную икру в Петербурге от опасной», в котором кабачковая икра торговой марки «Кубаночка» была отнесена к «чёрному списку» в связи с превышением нормы содержания нитратов.

Указанные сведения не соответствуют действительности.

Правообладателем товарного знака «Кубаночка» и изготовителем продукции под этим обозначением является ООО «Гранд-Стар». Решение о несоответствии продукции ООО «Гранд-Стар» обязательным требованиям уполномоченным органом государственного контроля (надзора) не принималось; продукция опасной либо негодной не признавалась; предписаний, предостережений или иных мер реагирования в адрес ООО «Гранд-Стар» не выносилось. Формы оценки соответствия пищевой продукции установлены статьёй 21 технического регламента Таможенного союза TP TC 021/2011 и осуществляются уполномоченными органами и лицами; общественные организации к их числу не относятся.

Приведенный в основу публикации результат получен в рамках дополнительных исследований одной испытательной лабораторией и не подтвержден параллельным измерением. По другим торговым маркам, исследованным в рамках того же исследования двумя лабораториями, опубликованные результаты расходятся в 1,45 и 2,51 раза, что не может быть объяснено погрешностью метода измерения.

Икра из кабачков является пищевой продукцией смешанного состава, изготавливаемой путём уваривания. Порядок определения показателей безопасности для такой продукции установлен пунктом 3 статьи 7 указанного технического регламента и предполагает расчёт по вкладу отдельных компонентов с учётом их массовых долей. При уваривании массовая доля сухих веществ в продукте возрастает более чем вдвое, вследствие чего прямое сопоставление результата измерения в готовом продукте с нормативом, установленным для овощного сырья, не отражает фактического качества продукции.

Продукция ООО «Гранд-Стар» соответствует требованиям ГОСТ 2654-2017 и задекларирована в установленном порядке (декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.36994/22 от 21.06.2021 г.). Испытания продукции указанной партии, проведённые аккредитованным Испытательным лабораторным центром Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае (протокол испытаний № 23-01-34/59220-25 от 27.08.2025 г.), подтверждают ее соответствие установленным требованиям.