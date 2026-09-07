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Почему гуси, журавли и лебеди летят клином – стратегия или случайность? Специалисты дали чёткий ответ

Опубликовано: 7 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Почему гуси, журавли и лебеди летят клином – стратегия или случайность? Специалисты дали чёткий ответ
Почему гуси, журавли и лебеди летят клином – стратегия или случайность? Специалисты дали чёткий ответ
Городовой ру
Почему птицы летят на юг клином

Полет V-образным строем позволяет крупным птицам эффективно использовать аэродинамические преимущества, создаваемые соседними особями. Это способствует сокращению энергетических затрат в процессе миграции на дальние расстояния. Такая стратегия применяется не только гусями, но и другими видами, такими как журавли, бакланы, утки, лебеди и пеликаны, пишет издание «Audubon».

Все дело в потоках воздуха

За каждой летящей птицей формируется нисходящий воздушный поток, в то время как по бокам от крыльев возникают восходящие вихри. Последующие особи в стае располагаются таким образом, чтобы использовать эти восходящие потоки для получения дополнительной подъемной силы.

Согласно результатам некоторых исследований, птицы, находящиеся в задних рядах строя, могут снижать свои энергетические затраты на 10–14 % благодаря такому расположению.

А как же вожак стаи?

Однако такая выгода вовсе неравномерная. Ведущая птица не получает аэродинамической поддержки от впереди летящих особей и испытывает повышенную утомляемость. В связи с этим участники стаи периодически меняются местами, и позицию лидера поочередно занимают различные особи.

В ходе исследования северных лысых ибисов ученые зафиксировали частую смену птиц, занимающих ведущую позицию.

При этом молодым особям необходимо осваивать правила такого движения, поскольку врожденное полное понимание построения клина у них не выявлено.

Ранее мы рассказали, как избавиться от мышей в погребе.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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