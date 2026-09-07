На берегу Финского залива строят курорт мечты: с чего начинается «Санкт-Петербург Марина»

Главной фишкой курорта станет яхт-клуб с самой большой стоянкой для катеров и яхт в России.

На берегу Финского залива скоро появится масштабный морской курорт. Его назвали «Санкт-Петербург Марина». Место выбрано известное — бывшая промзона «Горская».

Чтобы здесь смогли комфортно отдыхать миллионы людей, сначала нужно подвести к площадке свет, воду и канализацию. И этот важнейший этап уже стартует.

Что появится в Горской?

Здесь появится современный туристический кластер.

Главной фишкой курорта станет яхт-клуб с самой большой стоянкой для катеров и яхт в России. Рядом построят Академию парусного спорта, отели, круглогодичный водный комплекс, рестораны и благоустроенные набережные.

Проект действительно гигантский:

Инвестиции превысят 250 миллиардов рублей .

. Курорт создаст 7000 новых рабочих мест .

. Город ждет дополнительно 1,3 миллиона туристов в год.

Сами объекты курорта планируют полностью сдать к 2030 году.

Зачем строят гигантский подземный коллектор?

Любому большому объекту нужна мощная инфраструктура. Гостям курорта понадобятся чистая вода, тепло и надежная система водоотведения.

Для этого город начинает строить главный канализационный коллектор «Горская – Конная Лахта». Это подземный тоннель протяженностью 6,2 километра, сообщили в Смольном.

Он будет забирать стоки от нового курорта и отправлять их на Северную станцию аэрации в Ольгино.

Мощность сооружения внушительная — почти 65,7 тысячи кубометров в сутки. Без такой трубы работа курорта была бы просто невозможна.

Как пройдет стройка и когда ждать финиша?

Стройка начинается уже этой осенью — в конце сентября или начале октября. На этот объект Петербург получил инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей. Полностью завершить коллектор планируют в 2028 году.

Важный плюс: перекапывать все вокруг и перекрывать дороги не придется. Трубу проложат на глубине от 8,5 до 11,3 метров методом микротоннелирования.

Специальный подземный щит будет бурить грунт прямо под землей. Это поможет сохранить деревья, ландшафт и не помешает жителям соседних поселков.

Что еще обновят в районе?

Одной трубой дело не ограничится. Подготовка территории идет по всем фронтам. В Горской также построят:

новую котельную;

новые водопроводные сети;

подводящие газопроводы;

полностью обновят действующую водопроводную станцию.

В итоге Петербург получит не только современный морской курорт мирового уровня, но и полностью обновленные инженерные сети во всем прибрежном районе.

Ранее «Городовой» рассказывал