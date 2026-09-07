На берегу Финского залива строят курорт мечты: с чего начинается «Санкт-Петербург Марина»

На берегу Финского залива скоро появится масштабный морской курорт. Его назвали «Санкт-Петербург Марина». Место выбрано известное — бывшая промзона «Горская».
Чтобы здесь смогли комфортно отдыхать миллионы людей, сначала нужно подвести к площадке свет, воду и канализацию. И этот важнейший этап уже стартует.
Что появится в Горской?
Здесь появится современный туристический кластер.
Главной фишкой курорта станет яхт-клуб с самой большой стоянкой для катеров и яхт в России. Рядом построят Академию парусного спорта, отели, круглогодичный водный комплекс, рестораны и благоустроенные набережные.
Проект действительно гигантский:
- Инвестиции превысят 250 миллиардов рублей.
- Курорт создаст 7000 новых рабочих мест.
- Город ждет дополнительно 1,3 миллиона туристов в год.
Сами объекты курорта планируют полностью сдать к 2030 году.
Зачем строят гигантский подземный коллектор?
Любому большому объекту нужна мощная инфраструктура. Гостям курорта понадобятся чистая вода, тепло и надежная система водоотведения.
Для этого город начинает строить главный канализационный коллектор «Горская – Конная Лахта». Это подземный тоннель протяженностью 6,2 километра, сообщили в Смольном.
Он будет забирать стоки от нового курорта и отправлять их на Северную станцию аэрации в Ольгино.
Мощность сооружения внушительная — почти 65,7 тысячи кубометров в сутки. Без такой трубы работа курорта была бы просто невозможна.
Как пройдет стройка и когда ждать финиша?
Стройка начинается уже этой осенью — в конце сентября или начале октября. На этот объект Петербург получил инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей. Полностью завершить коллектор планируют в 2028 году.
Важный плюс: перекапывать все вокруг и перекрывать дороги не придется. Трубу проложат на глубине от 8,5 до 11,3 метров методом микротоннелирования.
Специальный подземный щит будет бурить грунт прямо под землей. Это поможет сохранить деревья, ландшафт и не помешает жителям соседних поселков.
Что еще обновят в районе?
Одной трубой дело не ограничится. Подготовка территории идет по всем фронтам. В Горской также построят:
- новую котельную;
- новые водопроводные сети;
- подводящие газопроводы;
- полностью обновят действующую водопроводную станцию.
В итоге Петербург получит не только современный морской курорт мирового уровня, но и полностью обновленные инженерные сети во всем прибрежном районе.
Ранее «Городовой» рассказывал