Задача на логику: реши пример 10 + 10 × 0 + 10 : 2 — 2

В эпоху калькуляторов и смартфонов многие забывают базовые правила математики. Однако даже простые примеры из начальной школы порой ставят взрослых в тупик и вызывают жаркие споры в социальных сетях. От порядка выполнения действий зависит не только школьная оценка, но и правильность расчётов в повседневной жизни, пишет Sakhalife.
Условие задачи
Предлагаем короткую разминку для мозга. Решите пример, строго следуя правилам математической логики: 10 + 10 × 0 + 10 : 2 — 2. Не торопитесь пользоваться калькулятором. Вспомните, с чего начинается решение, и выполните все шаги последовательно.
Подробное решение
Чтобы получить правильный ответ, важно помнить порядок действий. В этом примере скобок нет, поэтому сначала выполняются умножение и деление — они имеют приоритет над сложением и вычитанием. Операции идут слева направо, строго по порядку.
Сначала находим произведение:
10 × 0 = 0
Выражение упрощается до:
10 + 0 + 10 ÷ 2 − 2
Теперь деление:
10 ÷ 2 = 5
Пример принимает вид:
10 + 0 + 5 − 2
И наконец — сложение и вычитание слева направо:
10 + 0 = 10
10 + 5 = 15
15 − 2 = 13
Ответ: 13. Всё просто, если не забывать о порядке действий и не торопиться.
Вывод
Решение этого примера держится на одном правиле: не перескакивать через шаги. Сначала умножение и деление, потом всё остальное. Если делать последовательно, ошибок не будет.
Предлагаем продолжить тренировку ещё одной интересной задачкой.