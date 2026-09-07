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Задача на логику: реши пример 10 + 10 × 0 + 10 : 2 — 2

Опубликовано: 7 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Задача на логику: реши пример 10 + 10 × 0 + 10 : 2 — 2
Задача на логику: реши пример 10 + 10 × 0 + 10 : 2 — 2
Городовой ру
Проверьте свои знания и убедитесь, что школьные правила математики не забыты.

В эпоху калькуляторов и смартфонов многие забывают базовые правила математики. Однако даже простые примеры из начальной школы порой ставят взрослых в тупик и вызывают жаркие споры в социальных сетях. От порядка выполнения действий зависит не только школьная оценка, но и правильность расчётов в повседневной жизни, пишет Sakhalife.

Условие задачи

Предлагаем короткую разминку для мозга. Решите пример, строго следуя правилам математической логики: 10 + 10 × 0 + 10 : 2 — 2. Не торопитесь пользоваться калькулятором. Вспомните, с чего начинается решение, и выполните все шаги последовательно.

Подробное решение

Чтобы получить правильный ответ, важно помнить порядок действий. В этом примере скобок нет, поэтому сначала выполняются умножение и деление — они имеют приоритет над сложением и вычитанием. Операции идут слева направо, строго по порядку.

Сначала находим произведение:
10 × 0 = 0

Выражение упрощается до:
10 + 0 + 10 ÷ 2 − 2

Теперь деление:
10 ÷ 2 = 5

Пример принимает вид:
10 + 0 + 5 − 2

И наконец — сложение и вычитание слева направо:
10 + 0 = 10
10 + 5 = 15
15 − 2 = 13

Ответ: 13. Всё просто, если не забывать о порядке действий и не торопиться.

Вывод

Решение этого примера держится на одном правиле: не перескакивать через шаги. Сначала умножение и деление, потом всё остальное. Если делать последовательно, ошибок не будет.

Предлагаем продолжить тренировку ещё одной интересной задачкой.

Автор:
Евгения Сухова
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