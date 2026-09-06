Математический тест на логику: решите пример 16 − 2 × 3 + 4 : 2

Умение быстро считать в уме — полезный навык, который помогает не только в повседневной жизни, но и поддерживает мозг в тонусе. Короткие арифметические задачи тренируют внимание, память и

Умение быстро считать в уме — полезный навык, который помогает не только в повседневной жизни, но и поддерживает мозг в тонусе. Короткие арифметические задачи тренируют внимание, память и способность анализировать информацию. Сегодня предлагаем вам решить простой, но коварный пример, в котором легко ошибиться из-за спешки. Проверьте себя и вспомните школьные правила с помощью примера от портала SakhaLife.

Условие

16 − 2 × 3 + 4 ÷ 2 = ?

На первый взгляд кажется, что можно посчитать слева направо, но это распространённая ошибка. В математике строгий порядок действий: сначала умножение и деление, затем сложение и вычитание. Только соблюдая эту последовательность, можно получить верный ответ.

Разбор по шагам

Первым делом выполняем умножение и деление: 2 × 3 = 6, 4 ÷ 2 = 2.

Теперь выражение упрощается: 16 — 6 + 2.

Дальше считаем слева направо: 16 — 6 = 10, 10 + 2 = 12.

Правильный ответ: 12.

Те, кто ошибается, обычно начинают с вычитания 16 — 2, игнорируя приоритет умножения, либо путают порядок деления и сложения. Это классическая ловушка для невнимательных.

Почему такие задачи полезны для мозга

Регулярное решение подобных примеров развивает несколько ключевых навыков: концентрацию, рабочую память и способность быстро переключаться между операциями. Они учат не поддаваться импульсивным решениям, а действовать по правилам.

Это особенно важно во взрослом возрасте, когда повседневные задачи требуют быстрых вычислений — от планирования бюджета до расчёта скидок в магазине. Короткая математическая разминка каждый день помогает сохранять ясность ума и предотвращает возрастные изменения когнитивных функций.

Вывод

Пример решается за несколько шагов. Главное — помнить порядок действий и не торопиться. Математический пример помогает держать мозг в тонусе и улучшают навыки устного счёта. Регулярная практика делает вычисления более точными и быстрыми.

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