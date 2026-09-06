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Обновленная «Фрунзенская»: как меняется станция и когда ее откроют

Опубликовано: 6 сентября 2026 14:15
 Проверено редакцией
Обновленная «Фрунзенская»: как меняется станция и когда ее откроют
Обновленная «Фрунзенская»: как меняется станция и когда ее откроют
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Станция метро «Фрунзенская» закрылась на реконструкцию летом 2024 года.

Камень на фасаде и автографы на память

Сейчас стройка идет полным ходом, а объект начинает обретать финальный вид. Строители перешли к новому важному этапу — внешней отделке. Здание будущего вестибюля начали облицовывать натуральным камнем, пишет канал "Подземник".

Событие отметили с размахом. Руководители транспортной отрасли Петербурга лично приехали на объект и оставили свои автографы на самой первой облицовочной плитке. После этого символического старта они проверили, как идут остальные работы.

Что уже сделали внутри

Масштаб изменений действительно впечатляет. Вот главные цифры и факты со строительной площадки:

  • Каркас готов на 60%. Основные бетонные конструкции здания уже стоят.
  • Растет третий этаж. Внутри вестибюля строят помещения для диспетчерской службы.
  • Четыре эскалатора вместо трех. Старые подъемники полностью демонтировали. Вместо них ставят четыре новых. Это позволит станции пропускать гораздо больше людей в часы пик.
  • Тоннель под защитой. В наклонном ходе провели капитальный ремонт: заделали протечки, обновили старую чугунную отделку и обработали все конструкции противопожарным составом.

Зачем снесли старый вестибюль

На этом месте возводят монументальное пятиэтажное здание. В нем разместится Единый диспетчерский центр метрополитена. Это будет главный «мозг» подземки: отсюда специалисты будут управлять движением всех поездов и следить за работой всех станций города.

Когда станция заработает для пассажиров

Первый этап реконструкции планируют завершить в 2027 году. Именно тогда «Фрунзенская» снова откроет свои двери для жителей и гостей города.

Доделывать оборудование для самого диспетчерского центра будут до 2029 года, но на поездках пассажиров это уже никак не скажется.

Ранее «Городовой» рассказывал, как строят коричневую ветку метро в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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