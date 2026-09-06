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Никогда не покупайте такой кофе в магазине — внутри не зерна, а отходы производства с ароматизаторами

Опубликовано: 6 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Никогда не покупайте такой кофе в магазине — внутри не зерна, а отходы производства с ароматизаторами
фото legion-media
Какой кофе лучше не брать

На магазинных полках столько пачек кофе, что глаза разбегаются: зерновой, молотый, с десятками ароматов, в банках и пакетах.

Яркие надписи обещают «premium» и «100% арабика», но далеко не всё из этого достойно вашего кошелька.

Автор канала "Русский бариста | Russian Barista" (18+) рассказал, какие варианты лучше обходить стороной и на какие детали смотреть, чтобы не разочароваться в чашке.

Красные флажки: что сразу должно насторожить

  • ароматизированный кофе — за сладкими нотами вроде «ирландского крема» или «лесного ореха» часто прячут дешёвое зерно;
  • кофе без дегазационного клапана — значит, газ не выходит, а свежесть теряется быстрее;
  • старый кофе — даже если срок годности далёкий, после 3–6 месяцев с даты обжарки вкус становится плоским;
  • развесной кофе — в открытой таре зёрна быстро теряют аромат из‑за контакта с воздухом и светом;
  • молотый кофе в любой упаковке — он начинает терять вкус уже через 15–20 минут после помола;
  • очень тёмная, маслянистая обжарка — нередко это способ скрыть дефекты зерна;
  • подозрительно дешёвая «арабика» — качественный продукт не бывает почти даром;
  • прозрачная упаковка — свет ускоряет окисление масел, и кофе быстрее стареет.

На что ориентироваться при выборе

Главный критерий — свежесть. Смотрите не на срок годности, а на дату обжарки: чем она ближе к сегодняшнему дню, тем лучше. Упаковка должна быть непрозрачной и обязательно с клапаном.

Идеальный вариант — кофе в зёрнах: помолоть дома — самый надёжный способ сохранить вкус.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сделать эффективное средство для уборки из мыла и марганцовки.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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