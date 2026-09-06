Пара чайных пакетиков — и мыши в погреб не суются: старый деревенский метод для защиты припасов

Осенью, когда погреб наполняется консервацией, картофелем, морковью и прочими припасами, грызуны начинают активно искать убежище от холодов. Достаточно одному грызуну обнаружить источник пищи, как тщательно заготовленный урожай оказывается под угрозой.
В сельской местности для защиты погребов традиционно применялись растения с выраженным ароматом. В настоящее время аналогичный подход можно реализовать значительно проще — используя несколько обычных чайных пакетиков.
Однако существует важный нюанс
Нужен не обычный черный чай. Использованный пакетик черного или зеленого чая сам по себе не является эффективным средством от грызунов. Суть метода заключается в использовании сильного аромата, поэтому для этих целей применяются сухие пакетики с перечной мятой.
Их размещают в местах предполагаемого проникновения мышей: у дверных проемов, вентиляционных отверстий, щелей возле труб или в углах, где ранее были замечены следы грызунов.
Пакетики должны оставаться сухими
Заваривание и хранение влажных продуктов в погребе не рекомендуется, поскольку в условиях повышенной влажности они быстро подвергаются образованию плесени.
Мята обладает выраженным ароматом, который отпугивает грызунов. Следовательно, наличие свежего запаха мяты может побудить грызунов изменить свой маршрут. На этом принципе основан традиционный метод использования ароматических трав.
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