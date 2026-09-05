Капризные яблони остаются не у дел: дачники возвращают забытый фрукт из 80-х — сажать можно в сентябре

Назван плодовый кустарник, который затмит яблоню

В прошлом этот кустарник был широко распространён в садовых хозяйствах, однако впоследствии был вытеснен более популярными сортами яблонь и декоративными культурами. В настоящее время айва японская, или хеномелес, вновь обретает популярность на приусадебных участках. Она демонстрирует устойчивость к бедным почвам, не требует сложной ежегодной обрезки, обладает высокой декоративностью в период цветения и приносит ароматные жёлтые плоды осенью.

Хеномелес не может полностью заменить яблоню, поскольку его плоды отличаются небольшим размером, твёрдой консистенцией и избыточной кислотностью для употребления в свежем виде. Тем не менее, они идеально подходят для приготовления ароматного желе, компотов, цукатов и в качестве добавки к чаю.

Описание растения

Высота айвы японской достигает 1–1,5 м, однако параметры могут варьироваться в зависимости от вида и сорта. Весной ветви покрываются яркими цветами красного, оранжевого, розового или белого оттенков. К осени созревают плоды, внешне напоминающие миниатюрные яблоки.

Кустарник не нуждается в ежегодной комплексной обработке и способен произрастать на одном месте в течение десятилетий. Благодаря наличию колючих ветвей, из него можно сформировать плотную живую изгородь, которая эффективно препятствует проникновению даже наиболее настойчивых животных.

Как посадить айву в сентябре

Осенняя посадка рекомендована для регионов с продолжительным теплым периодом. Для успешного укоренения саженца необходимо обеспечить не менее трех-четырех недель до наступления устойчивых заморозков. В регионах с ранним наступлением холодов лучше перенести посадку на весну.

Для хеномелеса следует выбирать солнечные участки, защищенные от холодных ветров. В условиях глубокой тени куст сохранит зеленую массу, однако урожайность будет существенно снижена. Не рекомендуется высаживать растение в низинах, где весной застаиваются талые воды.

Посадочная яма должна иметь размеры примерно 40–50 см в ширину и глубину. Почва смешивается со зрелым компостом. Фосфорные и калийные удобрения вносятся строго в соответствии с инструкцией и с учетом анализа состояния почвы. Использование свежего навоза в посадочной яме недопустимо, так как это может повредить молодую корневую систему. Саженец устанавливается на земляной холмик, корни аккуратно расправляются и засыпаются почвой. Корневая шейка должна располагаться на уровне поверхности. Чрезмерное заглубление замедляет развитие растения, а слишком высокая посадка может привести к пересыханию корней.

После посадки почва осторожно уплотняется, и производится полив объемом 10–15 литров воды.

Приствольный круг рекомендуется мульчировать компостом, корой или сухими листьями, формируя слой толщиной около 5 см, при этом важно избегать непосредственного контакта мульчирующего материала с основанием побегов.

Оптимальное расстояние между отдельными кустами составляет 1–1,5 м. При создании живой изгороди растения располагают более плотно, исходя из характеристик выбранного сорта.

Уход после посадки

Осенью не следует вносить азотные удобрения и стимулировать активный рост новых побегов. В условиях засушливой погоды необходимо контролировать уровень влажности почвы, исключая при этом чрезмерное переувлажнение посадочной ямы.

Перед наступлением первой зимы молодое растение следует окучить сухой землей или компостом, а ветви укрыть нетканым материалом или лапником. В последующем хеномелес, как правило, нуждается лишь в санитарной обрезке: весной удаляются подмерзшие, поврежденные и лежащие на земле побеги.

Сбор плодов осуществляется до наступления заморозков. Даже при сборе в стадии легкой недозрелости, плоды постепенно приобретают желтый оттенок в прохладном помещении, наполняя его насыщенным ароматом.

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