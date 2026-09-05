В Выборге стартует «Балтийский кукловорот»: 24 театра и праздник на целый город

Сентябрь в Выборге начинается ярко.

С 6 по 12 сентября город превратится в настоящую столицу кукольного искусства. Здесь пройдёт V Международный фестиваль «Балтийский кукловорот». На целый 7 дней Выборг погрузится в атмосферу творчества и сказки.

Кто приедет в гости?

Масштаб у фестиваля солидный. В Выборг приедут 24 театра. География впечатляет: помимо российских коллективов, зрители увидят артистов из Китая, Сербии и Мексики, сообщили в пресс-службе Администрации Ленобласти.

Зарубежные гости привезут свои национальные традиции. Например, кукольники из Китая покажут редкое мастерство работы с теневыми и тростевыми куклами, а коллектив из Мексики уставит сцену яркими марионетками.

Куклы — это не только для детей

Главное заблуждение — думать, что кукольный театр создан только для малышей. «Балтийский кукловорот» полностью ломает этот стереотип.

В программе фестиваля есть спектакли для всехкие драмы для взрослых. Здесь куклы плачут, любят, философствуют и заставляют зрителей задуматься о жизни не меньше, чем живые актёры.

Как пройдёт открытие?

Официальный старт фестивалю дадут 6 сентября в 18:00. Гостей ждут в театре «Святая крепость».

Сразу после торжественной части зрители увидят знаменитый «Вишнёвый сад» Антон Чехова. Это будет необычная кукольная постановка, которая покажет знакомую классику с совершенно новой стороны.

Немного истории

Любовь к кукольному театру в Выборге живет давно. Всё началось ещё в 1992 году, когда театр «Святая крепость» впервые собрал на своей сцене коллег из других городов.

Сам «Балтийский кукловорот» появился в 2019 году. Фестиваль быстро стал популярным.

Где смотреть программу?

Если вы хотите провести сентябрьские дни весело и с пользой, обязательно загляните в Выборг. Посмотреть точное расписание спектаклей и купить билеты можно на официальном сайте театра «Святая крепость». Не пропустите!

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