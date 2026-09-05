Зажигательные бомбы на крыше и тушь на бумаге: как Русский музей сохранил искусство в осаждённом городе

К трагической дате Русский музей подготовил особую программу.

8 сентября — трагическая дата для нашей страны. В этот день в 1941 году вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. +

170 имен на страницах истории

8 сентября с 12:00 до 14:00 во дворе Михайловского дворца пройдет акция «День памяти». Сотрудники музея, волонтеры и простые горожане будут вслух читать имена погибших ленинградцев.

У Русского музея есть своя Книга Памяти. В ней 170 имен — это сотрудники музея и жители окрестных домов, которые не пережили блокаду. Прийти и послушать эти имена может любой желающий.

Подвиг музейщиков: 9 дней на спасение сокровищ

Когда началась война, сотрудникам музея пришлось совершить невозможное. Погрузка ценностей началась уже 22 июня 1941 года. За девять дней музейщики упаковали и подготовили к отправке всю основную коллекцию.

Огромные полотна, такие как «Последний день Помпеи» Брюллова или «Девятый вал» Айвазовского, аккуратно снимали со стен. Их наматывали на гигантские деревянные валы, чтобы не повредить краску.

Всего в глубокий тыл — на Урал, в Пермь — вывезли более 26 тысяч экспонатов. В 1945 году все шедевры вернулись в Ленинград невредимыми.

Выжить и сохранить искусство

Те, кто остался в городе, жили прямо в подвалах музея. Здание сильно пострадало от обстрелов: в нем не было тепла, а стекла выбило взрывной волной. Сотрудники круглосуточно дежурили на крышах и тушили зажигательные бомбы.

В промерзших мастерских продолжали работать художники. Они рисовали плакаты для агитации, делали фронтовые зарисовки и фиксировали жизнь осажденного города. Их рисунки стали важнейшими историческими документами той эпохи.

Что можно посетить в сентябре

В Детском центре музея пройдут памятные мероприятия. На них стоит сходить и взрослым, и детям:

7 и 10 сентября в 16:00 — Экскурсия «Подвиг Русского музея в годы блокады» (12+). Вам подробно расскажут, как хранители и реставраторы спасали картины.

Вам подробно расскажут, как хранители и реставраторы спасали картины. 8 сентября в 16:30 — Мастер-класс «Блокадный Ленинград» (6+). Участники будут учиться рисовать осажденный город тушью. Черно-белый контраст помогает лучше почувствовать атмосферу того времени.

Участники будут учиться рисовать осажденный город тушью. Черно-белый контраст помогает лучше почувствовать атмосферу того времени. 10 сентября в 17:30 — Лекция «Художники блокадного Ленинграда» (14+). История о творцах, которые отказались уезжать и своими рисунками поддерживали дух горожан.

Эти встречи — редкая возможность узнать историю блокады через судьбы людей и великих произведений искусства.

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