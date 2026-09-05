Ленинградской области исполняется 100 лет: как Гатчина и весь регион готовятся к великому юбилею

Официально 100 лет региону исполнится в 2027 году.

Совсем скоро Ленинградская область отметит свой вековой юбилей. Официально 100 лет региону исполнится в 2027 году, но масштабная подготовка идет уже сейчас.

Главным центром праздника станет Гатчина — с 2021 года именно она официально является столицей области.

Гатчина преображается: скейт-парк, велодорожки и новые бульвары

В столице региона кипит работа. Прямо сейчас строители равняют землю под новый бульвар с говорящим названием «47-й регион».

Уже в следующем году на этом месте появится крутая локация для отдыха. Здесь построят современный скейт-парк для молодежи, обустроят безопасную детскую площадку, проложат удобные велодорожки и поставят много лавочек.

Новый бульвар мягко соединят со старой прогулочной зоной, которую тоже обновят. За уже готовыми парками и скверами в городе тоже тщательно следят и поддерживают их в порядке, сообщает Администрация региона.

Ремонт идет в каждом районе

Гатчина — не единственный город, где кипит стройка. Масштабное благоустройство охватило всю Ленобласть.

Только за этот год в регионе обновят 169 объектов. Это новые набережные, уютные дворы, тихие скверы и мемориальные комплексы. Больше половины из них — 82 пространства — уже полностью готовы и принимают гостей.

Конкурс фотозон: покажи свой любимый уголок

К юбилею предлагают подключиться и самим жителям. В домах культуры и библиотеках по всей области стартовал конкурс на лучшую праздничную фотозону, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Но это не просто выставка плакатов. Организаторы предлагают жителям объединяться с сотрудниками культучреждений и вместе придумывать необычные локации.

Главное — передать дух своего родного города или поселка, использовать узнаваемые символы и интересные интерактивы.

Победителей выберут сами жители

Никаких скучных комиссий! Победителей конкурса выберут сами ленинградцы.

Все просто: пришивайте к процессу фантазию, приходите в новые фотозоны, делайте яркие кадры и выкладывайте их в соцсети. Главное — не забудьте поставить хештег #ЛюбимаяЛенинградская100.

Победит тот, чья фотозона соберет больше всего лайков, репостов и добрых комментариев. Отслеживать активность начнут уже в следующем месяце, а заявки от учреждений культуры принимают до 30 июня 2027 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ивангороде к 99-летию области красят фасады и готовят 50 палаток с деликатесами.