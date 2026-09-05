Городовой / Новости Петербурга / Ленинградской области исполняется 100 лет: как Гатчина и весь регион готовятся к великому юбилею
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
3 капли на ватный диск — и через 10 минут пятки нежнее шелка: французский уход, который заменяет дорогой салонный педикюр Новости Петербурга
В Выборге стартует «Балтийский кукловорот»: 24 театра и праздник на целый город Новости Петербурга
99-й марафон от Пушкина до Петербурга: 42 километра истории, 11 тысяч атлетов и объезды для транспорта Новости Петербурга
Как правильно засолить сало, чтобы оно таяло во рту: старый бабушкин рецепт Полезное
Зажигательные бомбы на крыше и тушь на бумаге: как Русский музей сохранил искусство в осаждённом городе Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Ленинградской области исполняется 100 лет: как Гатчина и весь регион готовятся к великому юбилею

Опубликовано: 5 сентября 2026 10:08
 Проверено редакцией
Ленинградской области исполняется 100 лет: как Гатчина и весь регион готовятся к великому юбилею
Ленинградской области исполняется 100 лет: как Гатчина и весь регион готовятся к великому юбилею
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Официально 100 лет региону исполнится в 2027 году.

Совсем скоро Ленинградская область отметит свой вековой юбилей. Официально 100 лет региону исполнится в 2027 году, но масштабная подготовка идет уже сейчас.

Главным центром праздника станет Гатчина — с 2021 года именно она официально является столицей области.

Гатчина преображается: скейт-парк, велодорожки и новые бульвары

В столице региона кипит работа. Прямо сейчас строители равняют землю под новый бульвар с говорящим названием «47-й регион».

Уже в следующем году на этом месте появится крутая локация для отдыха. Здесь построят современный скейт-парк для молодежи, обустроят безопасную детскую площадку, проложат удобные велодорожки и поставят много лавочек.

Новый бульвар мягко соединят со старой прогулочной зоной, которую тоже обновят. За уже готовыми парками и скверами в городе тоже тщательно следят и поддерживают их в порядке, сообщает Администрация региона.

Ремонт идет в каждом районе

Гатчина — не единственный город, где кипит стройка. Масштабное благоустройство охватило всю Ленобласть.

Только за этот год в регионе обновят 169 объектов. Это новые набережные, уютные дворы, тихие скверы и мемориальные комплексы. Больше половины из них — 82 пространства — уже полностью готовы и принимают гостей.

Конкурс фотозон: покажи свой любимый уголок

К юбилею предлагают подключиться и самим жителям. В домах культуры и библиотеках по всей области стартовал конкурс на лучшую праздничную фотозону, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Но это не просто выставка плакатов. Организаторы предлагают жителям объединяться с сотрудниками культучреждений и вместе придумывать необычные локации.

Главное — передать дух своего родного города или поселка, использовать узнаваемые символы и интересные интерактивы.

Победителей выберут сами жители

Никаких скучных комиссий! Победителей конкурса выберут сами ленинградцы.

Все просто: пришивайте к процессу фантазию, приходите в новые фотозоны, делайте яркие кадры и выкладывайте их в соцсети. Главное — не забудьте поставить хештег #ЛюбимаяЛенинградская100.

Победит тот, чья фотозона соберет больше всего лайков, репостов и добрых комментариев. Отслеживать активность начнут уже в следующем месяце, а заявки от учреждений культуры принимают до 30 июня 2027 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ивангороде к 99-летию области красят фасады и готовят 50 палаток с деликатесами.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью