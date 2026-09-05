Петербург ушел под воду: в городе побит дождевой рекорд за 140 лет

77% сентябрьской нормы осадков смыли рекорд 1912 года в Петербурге.

Санкт-Петербург сложно удивить плохой погодой. Но то, что произошло на днях, шокировало даже привыкших к сырости горожан. На Северную столицу обрушился мощнейший ливень, который переписал историю метеонаблюдений.

Месячная норма за один день

За одни сутки в Петербурге выпало 44 миллиметра осадков. Основной удар стихии пришелся на дневное время — синоптики насчитали 41 миллиметр воды, и еще 3 миллиметра добавилось ночью, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Чтобы понять масштаб: это 77% от всей нормы осадков, предусмотренной для сентября. То есть за сутки на город вылилась почти месячная норма воды!

Прощай, рекорд 1912 года!

Погоду в Петербурге непрерывно отслеживают еще с XIX века. За все это время в сентябре никогда не выпадало так много дождей за раз.

Прошлый абсолютный рекорд держался больше ста лет — с 1912 года. Тогда за сутки вылилось 34 миллиметра воды. Теперь этот старинный показатель остался далеко позади.

Как город пережил потоп?

Из-за сильнейшего ливня некоторые улицы, дворы и подземные переходы на время превратились в настоящие озера. Городские коммунальные службы и «Водоканал» работали в аварийном режиме, откачивая воду с самых затопленных участков.

Дороги встали в сильных пробках: машины не ехали, а буквально плыли по асфальту. А пешеходам пришлось срочно вспоминать навыки прыжков через гигантские лужи и доставать резиновые сапоги.

Петербуржцев дождем, конечно, не испугать. Но этот сентябрьский день точно вошел в историю города как один из самых «мокрых»!

Чего ждать дальше?

Самый мощный циклон уже покинул регион. Основной пик непогоды позади, и город постепенно сохнет.

Однако окончательно солнце пока не вернется. Сегодня днем в Петербурге еще пройдут небольшие и кратковременные дожди. Зонты убирать рано, но резиновые сапоги уже можно сушить.

Ранее «Городовой» рассказывал, как «Водоканал» спасал Петербург от затопления.