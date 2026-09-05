РЖД представили вагоны нового уровня на маршруте Москва — Санкт‑Петербург: одноместные купе с питанием и душем

Поездка между столицами всё чаще воспринимается не как вынужденный транзит, а как часть путешествия.
И теперь у пассажиров появилась возможность провести её в полном уединении: в поезде «Экспресс» запустили одноместные купе с душем, автономной вентиляцией и включённым завтраком.
Такой сервис раньше встречался разве что на премиальных авиарейсах, а теперь стал реальностью на железной дороге, передает источник.
Что внутри: детали, которые меняют восприятие поездки
Главное преимущество нового формата — полная приватность: не нужно делить пространство с попутчиками и подстраиваться под чужие привычки. В каждом купе можно самостоятельно регулировать свет, температуру и вентиляцию — это особенно ценно для тех, кто хочет спокойно отдохнуть или поработать в дороге.
Интерьер выдержан в светлых тонах: минимум деталей, максимум функциональности. А полноценный душ в поезде по‑прежнему остаётся редкостью и заметно повышает уровень комфорта.