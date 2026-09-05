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РЖД представили вагоны нового уровня на маршруте Москва — Санкт‑Петербург: одноместные купе с питанием и душем

Опубликовано: 5 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
РЖД представили вагоны нового уровня на маршруте Москва — Санкт‑Петербург: одноместные купе с питанием и душем
фото legion-media
Это не просто транспорт, а продуманное личное пространство, где поездка становится комфортной и предсказуемой

Поездка между столицами всё чаще воспринимается не как вынужденный транзит, а как часть путешествия.

И теперь у пассажиров появилась возможность провести её в полном уединении: в поезде «Экспресс» запустили одноместные купе с душем, автономной вентиляцией и включённым завтраком.

Такой сервис раньше встречался разве что на премиальных авиарейсах, а теперь стал реальностью на железной дороге, передает источник.

Что внутри: детали, которые меняют восприятие поездки

Главное преимущество нового формата — полная приватность: не нужно делить пространство с попутчиками и подстраиваться под чужие привычки. В каждом купе можно самостоятельно регулировать свет, температуру и вентиляцию — это особенно ценно для тех, кто хочет спокойно отдохнуть или поработать в дороге.

Интерьер выдержан в светлых тонах: минимум деталей, максимум функциональности. А полноценный душ в поезде по‑прежнему остаётся редкостью и заметно повышает уровень комфорта.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в России самые высокие зарплаты.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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