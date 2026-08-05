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Место в России с самыми высокими зарплатами - здесь красную рыбу считают отходом: особенности жизни местных

Опубликовано: 5 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Место в России с самыми высокими зарплатами - здесь красную рыбу считают отходом: особенности жизни местных
Место в России с самыми высокими зарплатами - здесь красную рыбу считают отходом: особенности жизни местных
Legion-Media
На территории России есть место, в котором зарплаты выше московских. Считается, что в среднем тут получают примерно 260,7 тысячи рублей. Но не стоит торопиться паковать чемоданы.

Речь идет об Анадыре - месте, которое находится на краю земли. Здесь люди живут по своим правилам, поэтому некоторые из них могут показаться довольно необычными. Дзен-канал “Путешествия с фотокамерой” рассказал об основных отличиях от других мест.

Красная рыба считается отходом

Рыбаки ценят здесь красную икру, поэтому саму рыбу они привыкли оставлять чайкам или собакам. Для них она считается отходом, хотя остальные россияне привыкли платить за красную рыбу немаленькие деньги.

Цены на фрукты и овощи

“По информации Тасс весной 2026 года в магазинах Анадыря килограмм авокадо доходил до 1820 рублей, шампиньоны — до 1600, груши — под 1625, мандарины — 1350, бананы — 1120. Обычная пекинская капуста — под 1170 рублей за килограмм, огурцы — 715”, - сообщает источник.

Бесплатное мясо

На Чукотке разрешен промысел китов, при этом продавать их мясо запрещается. Именно поэтому местные охотники раздают его бесплатно. При этом они получают зарплату, из-за чего без денег не остаются.

Белые медведи

Встретить хищника здесь - проще простого. Обычно белые медведи приходят на запах китового мяса, но их удается отогнать. В местных селах даже встречаются “медвежьи патрули”.

Ранее портал "Городовой" рассказал о труднодоступных деревнях на острове Кижи.

Автор:
Полина Аксенова
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