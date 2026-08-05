Городовой / Полезное / 3 ложки на литр — и комнатные цветы воскресли и зацвели: мощное образование бутонов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Забудьте про рентген и старые пленки: встречаем редкое затмение в Петербурге и пик звездопада Новости Петербурга
Место в России с самыми высокими зарплатами - здесь красную рыбу считают отходом: особенности жизни местных Полезное
Дорога для 40 миллионов: зачем ради ВСМ строят 900-тонные краны и гигантские переправы Новости Петербурга
Пять футбольных полей железа и старинные вентканалы: как переодевают крыши Невского Новости Петербурга
Компостная куча на даче: как превратить отходы в удобрения и не поругаться с соседями Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

3 ложки на литр — и комнатные цветы воскресли и зацвели: мощное образование бутонов

Опубликовано: 5 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
3 ложки на литр — и комнатные цветы воскресли и зацвели: мощное образование бутонов
3 ложки на литр — и комнатные цветы воскресли и зацвели: мощное образование бутонов
Legion-Media
Простой и дешёвый способ пробудить даже самые капризные цветы. 

Многие комнатные цветы радуют бутонами лишь в определённый сезон, а в остальное время стоят без изменений. Но есть простой способ ускорить цветение даже у самых капризных растений. Для этого не нужны дорогие удобрения или сложные препараты — достаточно заглянуть на кухонную полку, пишет автор блога "Огород У-Дачи".

Почему корица работает

Корица содержит вещества, которые стимулируют образование бутонов и укрепляют иммунитет растения. Она действует как природный стимулятор, пробуждая спящие почки и активизируя процессы роста. В отличие от химических аналогов, корица не вредит корневой системе и безопасна для домашних цветов.

Как приготовить и использовать раствор

  1. На 1 литр горячей воды берут 1 столовую ложку молотой корицы.
  2. Смесь оставляют до полного остывания.
  3. Затем поливают растения под корень. На один горшок достаточно 3 столовых ложек раствора.
  4. Процедуру повторяют раз в 10–14 дней.

Уже через несколько недель можно заметить появление новых бутонов даже у тех растений, которые давно не цвели.

Личный опыт автора

Когда моя орхидея перестала радовать цветами, я перепробовала несколько удобрений — результат был нулевым. Тогда попробовала коричный раствор, о котором прочитала у опытных цветоводов. Через три недели появились первые бутоны, а ещё через месяц орхидея зацвела пышнее, чем когда-либо. Применяю этот метод для всех своих капризных растений.

Вывод

Коричный раствор — простой и доступный способ пробудить цветение комнатных растений. Он не требует затрат, безопасен и даёт заметный результат уже через несколько недель. Если ваш цветок застыл в росте, попробуйте этот метод — и он обязательно откликнется.

Ранее мы рассказывали о мощной подкормке роз в августе.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью