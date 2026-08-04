«Жеребейки» в сметане: из чего на самом деле складывается легендарный вкус бефстроганова

Шеф-повар рассказал, что нужно сделать, чтобы бефстроганов получился идеальным.

Бефстроганов — это, пожалуй, самое известное русское блюдо в мире. Но вот парадокс: мы до сих пор точно не знаем, где именно его придумали.

Как рассказал "Городовому шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев, за право называться родиной рецепта борются Петербург и Одесса.

С одной стороны, Строгановы — это питерская знать. С другой, граф Александр Григорьевич Строганов долгое время был генерал-губернатором в Одессе.

Говорят, он держал «открытый стол», куда мог прийти любой прилично одетый человек. Именно там повара придумали рецепт, который удобно делить на порции и быстро готовить.

Главный секрет — в луке

Многие думают, что бефстроганов — это просто жареное мясо. Нет, это мясо в густом луковом соусе.

"Говядина на бефстроганов используется, как правило, качественная, то есть это вырезка. Рецепт очень простой: говядина нарезается тонкими полосками, жеребейками", - рассказывает эксперт.

Правило №1: Лука должно быть много. Столько же, сколько и мяса (1:1).

Лука должно быть много. Столько же, сколько и мяса (1:1). Правило №2: Лук и говядину жарим отдельно.

Мясо обжариваем быстро и на сильном огне, чтобы появилась корочка, а сок остался внутри. Лук пассеруем на топлёном масле до мягкости.

Соус — сердце блюда

Классика — это только сметана. Никаких сливок! В сметане есть нужная кислинка, которая делает волокна говядины мягкими.

"Также добавляют лавровый лист, немножко томатной пасты и горчицы. В этом как бы особенность соуса. Томатную пасту немножко гасят сахаром, солью, перецем. Собственно говоря, классический бефстроганов готов. Также для улучшения вкуса добавляют и обжаренные белые грибы, и сушёные белые грибы", - отмечает шеф-повар.

Если соус получается слишком жидким, не паникуйте. Просто обжарьте на сухой сковороде немного муки со сливочным маслом и вмешайте в подливу. Она тут же станет бархатистой.

Как всё испортить: три главных «нельзя»

Приготовить плохой бефстроганов проще, чем кажется. Вот чего делать точно не стоит:

Жалеть лук. Соус станет пустым и скучным. Лук должен буквально раствориться в сметане, создав густую массу.

Соус станет пустым и скучным. Лук должен буквально раствориться в сметане, создав густую массу. Заливать мясо сливками. Вы получите просто тушёную говядину. Без сметанной кислоты мясо не станет таким нежным.

Вы получите просто тушёную говядину. Без сметанной кислоты мясо не станет таким нежным. Брать плохую говядину. Если мясо жилистое и старое, вам придётся тушить его часами. Бефстроганов же готовится быстро: 15–20 минут тушения в соусе — и готово.

И напоследок: лучшим гарниром к этому блюду всегда был и остаётся картофель — пюре или жареная «соломка». Приятного аппетита!

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