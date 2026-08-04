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«Жеребейки» в сметане: из чего на самом деле складывается легендарный вкус бефстроганова

Опубликовано: 4 августа 2026 04:40
 Проверено редакцией
«Жеребейки» в сметане: из чего на самом деле складывается легендарный вкус бефстроганова
«Жеребейки» в сметане: из чего на самом деле складывается легендарный вкус бефстроганова
Городовой ру
Шеф-повар рассказал, что нужно сделать, чтобы бефстроганов получился идеальным.

Бефстроганов — это, пожалуй, самое известное русское блюдо в мире. Но вот парадокс: мы до сих пор точно не знаем, где именно его придумали.

Как рассказал "Городовому шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев, за право называться родиной рецепта борются Петербург и Одесса.

С одной стороны, Строгановы — это питерская знать. С другой, граф Александр Григорьевич Строганов долгое время был генерал-губернатором в Одессе.

Говорят, он держал «открытый стол», куда мог прийти любой прилично одетый человек. Именно там повара придумали рецепт, который удобно делить на порции и быстро готовить.

Главный секрет — в луке

Многие думают, что бефстроганов — это просто жареное мясо. Нет, это мясо в густом луковом соусе.

"Говядина на бефстроганов используется, как правило, качественная, то есть это вырезка. Рецепт очень простой: говядина нарезается тонкими полосками, жеребейками", - рассказывает эксперт.

  • Правило №1: Лука должно быть много. Столько же, сколько и мяса (1:1).
  • Правило №2: Лук и говядину жарим отдельно.

Мясо обжариваем быстро и на сильном огне, чтобы появилась корочка, а сок остался внутри. Лук пассеруем на топлёном масле до мягкости.

Соус — сердце блюда

Классика — это только сметана. Никаких сливок! В сметане есть нужная кислинка, которая делает волокна говядины мягкими.

"Также добавляют лавровый лист, немножко томатной пасты и горчицы. В этом как бы особенность соуса. Томатную пасту немножко гасят сахаром, солью, перецем.

Собственно говоря, классический бефстроганов готов. Также для улучшения вкуса добавляют и обжаренные белые грибы, и сушёные белые грибы", - отмечает шеф-повар.

Если соус получается слишком жидким, не паникуйте. Просто обжарьте на сухой сковороде немного муки со сливочным маслом и вмешайте в подливу. Она тут же станет бархатистой.

Как всё испортить: три главных «нельзя»

Приготовить плохой бефстроганов проще, чем кажется. Вот чего делать точно не стоит:

  • Жалеть лук. Соус станет пустым и скучным. Лук должен буквально раствориться в сметане, создав густую массу.
  • Заливать мясо сливками. Вы получите просто тушёную говядину. Без сметанной кислоты мясо не станет таким нежным.
  • Брать плохую говядину. Если мясо жилистое и старое, вам придётся тушить его часами. Бефстроганов же готовится быстро: 15–20 минут тушения в соусе — и готово.

И напоследок: лучшим гарниром к этому блюду всегда был и остаётся картофель — пюре или жареная «соломка». Приятного аппетита!

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге найти дореволюционный дух и старинные рецепты.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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