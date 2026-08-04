Корневая гниль у огурцов — не приговор: окучиваю и проливаю укоренителем — и они оживают, плодоносят до сентября

Корневая гниль — серьёзная угроза для огурцов, но её можно распознать на ранней стадии.

Первый тревожный сигнал — увядание листьев. Кажется, что полив достаточный, но огурец повисает, рост замедляется, плоды становятся мелкими и искривлёнными. Часто огородники списывают это на жару, но проблема может быть глубже. Речь о корневой гнили, пишет автор блога "Дачные истории".

Откуда берётся болезнь

Корневая гниль возникает по нескольким причинам. Это и перепады температур, и повреждение корешков вредителями, и заражение почвенными грибами. Особенно уязвимы растения, которые из года в год растут на одном месте — патогены накапливаются в грунте. Ещё одна частая причина — полив холодной водой. В результате корни отмирают, питание перестаёт поступать, и куст начинает увядать.

Как точно определить

Если листья поникли, осмотрите корневую шейку. При гнили на ней появляются коричневые пятна и некрозы. Если раскопать корень, он окажется бурым. Когда плодоношение не страдает, а корневая шейка выглядит здоровой, гниль можно исключить.

Что делать на ранней стадии

Если болезнь затронула 1–2 растения, можно попытаться их спасти:

Пролейте кусты тёплым раствором укоренителя, обильно увлажнив почву.

Добавьте в грунт полезные микроорганизмы — триходерму.

Из химических препаратов подойдёт системный фунгицид (5 л раствора под взрослый куст).

Но важно помнить: огурец уже плодоносит, и соблюдать срок ожидания бывает сложно.

Органический подход

Лучшая защита — здоровая почва. Вносите биогумус и компост, но избегайте свежего навоза: он может обжечь корни и только усугубить проблему. Полезные микроорганизмы подавляют патогенную флору и снижают риск повторного заражения.

Экстренная мера — окучивание

Если гниль уже пошла, окучьте куст сухой рыхлой землёй на 5–7 см. Принято считать, что огурец плохо даёт придаточные корни, но в теплице это работает. Новые корни компенсируют потерю старых и продлевают жизнь растению.

Личный опыт автора

Когда столкнулась с увяданием огурцов, я думала, что им не хватает влаги, и поливала ещё больше. Стало только хуже. Тогда я раскопала корень и увидела бурые пятна — это была гниль. После обработки укоренителем и окучивания кусты ожили и плодоносили до сентября.

Вывод

Корневая гниль — серьёзная угроза для огурцов, но её можно распознать на ранней стадии. Правильный полив, севооборот, органические подкормки и своевременное окучивание помогают спасти растения и продлить урожайный сезон. Главное — не игнорировать первые признаки увядания и действовать быстро.

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