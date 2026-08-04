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1 стакан в унитаз на ночь - утром даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чисто, как в бизнес-классе

Опубликовано: 4 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
1 стакан в унитаз на ночь - утром даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чисто, как в бизнес-классе
1 стакан в унитаз на ночь - утром даже вековой панцирь грязи канул в Лету: чисто, как в бизнес-классе
Городовой ру
Убираем налет в унитазе уксусом: просто и действенно.

Чистота унитаза — залог гигиены всего дома, но известковый налет и мочевой камень часто не сдаются даже дорогим гелям. Многие хозяйки возвращаются к проверенному бабушкиному способу — обычному столовому уксусу. Этот продукт есть на каждой кухне, а эффект от его применения превосходит ожидания. Ночная обработка позволяет растворить даже плотные отложения без агрессивной химии, пишет источник.

Как уксус воздействует на загрязнения

Уксусная кислота — это слабый органический растворитель, который вступает в химическую реакцию с минеральными солями, разрушая известковые отложения. За ночь активные компоненты проникают в структуру налета, размягчая его до рыхлого состояния. Утром загрязнения легко удаляются механической чисткой. Дополнительный бонус — уничтожение бактерий и устранение неприятного запаха.

Пошаговая инструкция

Вечером распределите 2 стакана 9-процентного уксуса по внутренним стенкам унитаза, стараясь покрыть все проблемные участки. Оставьте средство до утра — минимальное время воздействия составляет 6 часов. Утром тщательно обработайте поверхности ершиком, затем несколько раз смойте воду. При старом слое налета повторите процедуру несколько ночей подряд.

Важные правила безопасности и усиления эффекта

  1. Никогда не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами — выделяются ядовитые пары;
  2. для усиления действия используйте пищевую соду, но добавляйте ее осторожно из-за бурного пенообразования;
  3. работайте в резиновых перчатках и проветривайте помещение;
  4. применяйте метод для регулярного ухода, пока налет не стал многолетним.

Ранее "Городовой" рассказывал, как быстро очистить ванну.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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