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Лунный гороскоп на 5 августа 2026 года: что ждет человечество в этот день - прогноз коснется каждого

Опубликовано: 4 августа 2026 04:23
 Проверено редакцией
Лунный гороскоп на 5 августа 2026 года: что ждет человечество в этот день - прогноз коснется каждого
Лунный гороскоп на 5 августа 2026 года: что ждет человечество в этот день - прогноз коснется каждого
Городовой ру
Лунный прогноз от "Городового" на 5 августа

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 5 августа 2026 года. В этот день Убывающая Луна будет в знаке Зодиака Телец.

Прогноз

Финансы: день идеально подходит для риска, крупных покупок, подписания важных документов, поэтому бояться ничего не стоит. Все будет складываться в вашу пользу. Любые сделки принесут материальное благо.

Работа: пора заняться коллективной работой, ведь в одиночку добиться успеха будет сложнее. Взаимоотношения с начальством будут постепенно улучшаться, так как они увидят ваши старания. Есть вероятность получения премии в случае выполнения поставленных задач.

Здоровье: важно не перегружать себя в свободное от работы время, лучше уделить внимание отдыху. Допускаются неспешные прогулки по городу, йога, плавание. От усиленных тренировок следует точно отказаться.

Личная жизнь: в первой половине дня возможны недопонимания с любимым человеком, но чуть позже их удастся разрешить. Время подходит для романтических свиданий, сюрпризов. Не бойтесь выражать свои чувства, забудьте про обиды и прочие недопонимания.

Ранее портал "Городовой" рассказал о нумерологическом гороскопе на первую половину августа.

Автор:
Полина Аксенова
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