Лунный гороскоп на 5 августа 2026 года: что ждет человечество в этот день - прогноз коснется каждого

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 5 августа 2026 года. В этот день Убывающая Луна будет в знаке Зодиака Телец.
Прогноз
Финансы: день идеально подходит для риска, крупных покупок, подписания важных документов, поэтому бояться ничего не стоит. Все будет складываться в вашу пользу. Любые сделки принесут материальное благо.
Работа: пора заняться коллективной работой, ведь в одиночку добиться успеха будет сложнее. Взаимоотношения с начальством будут постепенно улучшаться, так как они увидят ваши старания. Есть вероятность получения премии в случае выполнения поставленных задач.
Здоровье: важно не перегружать себя в свободное от работы время, лучше уделить внимание отдыху. Допускаются неспешные прогулки по городу, йога, плавание. От усиленных тренировок следует точно отказаться.
Личная жизнь: в первой половине дня возможны недопонимания с любимым человеком, но чуть позже их удастся разрешить. Время подходит для романтических свиданий, сюрпризов. Не бойтесь выражать свои чувства, забудьте про обиды и прочие недопонимания.
Ранее портал "Городовой" рассказал о нумерологическом гороскопе на первую половину августа.