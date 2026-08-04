Сколько получали советские военные в Монголии и почему служба в ГДР считалась намного привлекательнее

В советское время служба за пределами СССР имела свои финансовые особенности. Выплаты военным складывались из рублёвого довольствия и местной валюты — и сильно зависели от места службы.
Сравнивать доходы только по цифрам не стоит: важнее, что на эти деньги реально можно было купить и в каких условиях приходилось жить.
Сколько платили в Монголии
В 1970–1980-е годы выплаты строго привязывались к званию и должности, отмечает источник. При этом деньги фактически делились на две части: рубли шли на сберкнижку в СССР, а на текущие расходы выдавали тугрики.
Ориентировочные суммы в тугриках:
- рядовой — 30–50 в месяц;
- сержант или специалист — 60–100;
- военнослужащий на повышенной должности — до 150–180.
Для офицеров и прапорщиков суммы были заметно выше: прапорщик мог получать 1200–1800 тугриков, капитан или майор — от 1600 до 2500 и выше. Но курс и порядок выплат менялись со временем, так что цифры стоит воспринимать как примерный диапазон.
Почему служба в ГДР считалась выгоднее
Хотя рублёвые оклады могли быть сопоставимы, немецкие марки давали куда большую свободу покупок. Даже рядовой в ГДР получал 15–25 марок и мог позволить себе дефицитные товары: часы, обувь, технику. Плюс в Германии был лучше быт: нормальные магазины, инфраструктура, школы и больницы.
В Монголии выбор был скромнее, а условия — тяжелее: удалённые гарнизоны, суровый климат, перебои с водой и теплом. Поэтому, несмотря на похожие суммы, ГДР воспринималась как более привлекательное место службы.
Вывод
Размер выплат — лишь часть картины: ключевое значение имела покупательная способность и бытовые условия. В ГДР марки открывали доступ к дефицитным товарам и более комфортной жизни, а в Монголии даже при сопоставимых суммах возможности были заметно скромнее. Именно поэтому среди военных служба в Германии считалась престижнее.
Ранее «Городовой» рассказывал, какие русские фамилии на самом деле татарские.