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Сколько получали советские военные в Монголии и почему служба в ГДР считалась намного привлекательнее

Опубликовано: 4 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Сколько получали советские военные в Монголии и почему служба в ГДР считалась намного привлекательнее
фото legion-media
Денежное довольствие советских военных за рубежом

В советское время служба за пределами СССР имела свои финансовые особенности. Выплаты военным складывались из рублёвого довольствия и местной валюты — и сильно зависели от места службы.

Сравнивать доходы только по цифрам не стоит: важнее, что на эти деньги реально можно было купить и в каких условиях приходилось жить.

Сколько платили в Монголии

В 1970–1980-е годы выплаты строго привязывались к званию и должности, отмечает источник. При этом деньги фактически делились на две части: рубли шли на сберкнижку в СССР, а на текущие расходы выдавали тугрики.

Ориентировочные суммы в тугриках:

  • рядовой — 30–50 в месяц;
  • сержант или специалист — 60–100;
  • военнослужащий на повышенной должности — до 150–180.

Для офицеров и прапорщиков суммы были заметно выше: прапорщик мог получать 1200–1800 тугриков, капитан или майор — от 1600 до 2500 и выше. Но курс и порядок выплат менялись со временем, так что цифры стоит воспринимать как примерный диапазон.

Почему служба в ГДР считалась выгоднее

Хотя рублёвые оклады могли быть сопоставимы, немецкие марки давали куда большую свободу покупок. Даже рядовой в ГДР получал 15–25 марок и мог позволить себе дефицитные товары: часы, обувь, технику. Плюс в Германии был лучше быт: нормальные магазины, инфраструктура, школы и больницы.

В Монголии выбор был скромнее, а условия — тяжелее: удалённые гарнизоны, суровый климат, перебои с водой и теплом. Поэтому, несмотря на похожие суммы, ГДР воспринималась как более привлекательное место службы.

Вывод

Размер выплат — лишь часть картины: ключевое значение имела покупательная способность и бытовые условия. В ГДР марки открывали доступ к дефицитным товарам и более комфортной жизни, а в Монголии даже при сопоставимых суммах возможности были заметно скромнее. Именно поэтому среди военных служба в Германии считалась престижнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие русские фамилии на самом деле татарские.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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