Сырники «По-полоцки» под сметанно-маковым соусом: даже вредная свекровь попросит рецепт — дети и муж будут в восторге

В славянской культуре корова традиционно почиталась как основной источник пропитания. Это привело к созданию множества рецептов на основе молока.
Сырники, являющиеся одним из таких популярных блюд, сегодня завоевали статус любимого завтрака у многих. Существует множество вариаций их приготовления, и в данном контексте мы представляем рецепт белорусских сырников по-полоцки.
Ингредиенты:
- Творог — 500 гр;
- Яйцо — 1 шт;
- Сахар — 100 гр;
- Мука — 90 гр;
- Соль — щепотка;
- Мак — 2 ст. ложки;
- Сметана — 80 гр;
- Изюм — по вкусу.
Инструкция по приготовлению:
Мак необходимо запарить в течение 30 минут, после чего добавить сметану и сахар.
Творог следует протереть через сито. Затем добавить сахар, соль, 2 столовые ложки муки, изюм, яйцо и тщательно перемешать.
Сформировать сырники, обжарить их с обеих сторон до золотистой корочки, переложить в форму для запекания, полить приготовленной заливкой и выпекать в духовом шкафу в течение 10 минут.
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