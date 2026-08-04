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Сырники «По-полоцки» под сметанно-маковым соусом: даже вредная свекровь попросит рецепт — дети и муж будут в восторге

Опубликовано: 4 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Сырники «По-полоцки» под сметанно-маковым соусом: даже вредная свекровь попросит рецепт — дети и муж будут в восторге
Сырники «По-полоцки» под сметанно-маковым соусом: даже вредная свекровь попросит рецепт — дети и муж будут в восторге
Городовой ру
Идеальное блюдо на завтрак

В славянской культуре корова традиционно почиталась как основной источник пропитания. Это привело к созданию множества рецептов на основе молока.

Сырники, являющиеся одним из таких популярных блюд, сегодня завоевали статус любимого завтрака у многих. Существует множество вариаций их приготовления, и в данном контексте мы представляем рецепт белорусских сырников по-полоцки.

Ингредиенты:

  • Творог — 500 гр;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Сахар — 100 гр;
  • Мука — 90 гр;
  • Соль — щепотка;
  • Мак — 2 ст. ложки;
  • Сметана — 80 гр;
  • Изюм — по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

Мак необходимо запарить в течение 30 минут, после чего добавить сметану и сахар.

Творог следует протереть через сито. Затем добавить сахар, соль, 2 столовые ложки муки, изюм, яйцо и тщательно перемешать.

Сформировать сырники, обжарить их с обеих сторон до золотистой корочки, переложить в форму для запекания, полить приготовленной заливкой и выпекать в духовом шкафу в течение 10 минут.

Ранее мы рассказали, как приготовить гречку с грибами.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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