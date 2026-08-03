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Обычная гречка превратится в царское блюдо: делайте как можно больше — семья потребует добавки

Опубликовано: 3 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Обычная гречка превратится в царское блюдо: делайте как можно больше — семья потребует добавки
Обычная гречка превратится в царское блюдо: делайте как можно больше — семья потребует добавки
Городовой ру
Необычный способ приготовления гречки

Грибы и гречневая гречку – традиционное блюдо, имеющее глубокие исторические корни. Согласно преданиям, оно пользовалось популярностью даже среди российских монархов. В тот период каша занимала центральное место в русской кулинарной традиции, являясь неотъемлемой частью рациона как состоятельных, так и малообеспеченных слоев населения. А разнообразие добавок к крупе определялось исключительно финансовыми возможностями.

Ингредиенты:

  • Гречневая крупа — 150 г;
  • Шампиньоны — 500 г;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Свежая зелень — 1 пучок;
  • Сливки (жирность не менее 20%) — 160 мл;
  • Сливочное масло — 3 ст. ложки;
  • Пшеничная мука — 1 ч. ложка;
  • Соль — 2 г;
  • Черный перец — 1 щепотка.

Процесс приготовления

Тщательно промойте гречневую крупу, поместите ее в кастрюлю, залейте двумя стаканами воды и добавьте соль. После доведения до кипения варите под плотно закрытой крышкой в течение приблизительно 15 минут.

Промойте и очистите грибы, морковь и лук.

Нарежьте морковь и лук мелкими кубиками, обжарьте в большом количестве сливочного масла до мягкости.

Мелко нарежьте грибы, добавьте их к овощам и обжаривайте до золотистого цвета. Добавьте муку, соль, перец и залейте сливками. Тушите буквально пару минут, затем добавьте нашинкованную зелень.

В глубокую миску выложите сначала соус, затем гречку и повторите слои. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить восточную закуску "Бабагануш".

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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