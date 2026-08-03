Обычная гречка превратится в царское блюдо: делайте как можно больше — семья потребует добавки

Новости по теме

Этот пирог с яйцом и зелёным луком оказался вкуснее любых пирожков: теперь готовлю только так

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Как заготовить зеленый лук на год вперед - 2 лайфхака: ни одно перышко не пропадет

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Не укроп, а зеленый фейерверк: соблюдаю 3 правила при посеве – собираю свежую зелень охапками до осени

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Сначала лук или морковь: тонкости идеальной зажарки для душистого, янтарного супа - вкус раскрывает на 100%

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Бросаю в блюдо яйца и зеленый лук - через 5 минут на столе крутая закуска: хоть на ужин, хоть на праздник

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