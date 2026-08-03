Какие сыры полезно есть каждый день, а какие лучше оставить для праздников

Сыр занимает почетное место в холодильнике большинства семей, но его выбор часто превращается в лотерею между пользой и вредом.

Не все сорта одинаково ценны для организма: одни насыщают кальцием и белком, другие – бомба из жира и соли. Чтобы не запутаться в прилавке, стоит разделить всю продукцию на две категории: для повседневного меню и для редких гастрономических удовольствий. Автор дзен-канала "Своё Родное | Фермерские продукты" разобрал критерии, которые помогут вам сделать осознанный выбор каждый раз.

Ежедневная корзина: легкие и питательные

Отдавайте предпочтение молодым, рассольным и мягким сортам с низким процентом жирности. Включайте в рацион адыгейский, моцареллу, рикотту, творожный и домашний рассольный сыр. Они дают до 20 г белка на 100 г продукта, но при этом содержат минимум соли и калорий, отлично усваиваются и не перегружают пищеварение. Оптимальная дневная порция – 30-50 граммов, чтобы получить максимум микроэлементов без вреда для фигуры.

Праздничная тарелка: насыщенные и выдержанные

Оставьте для особых случаев пармезан, выдержанную гауду, маасдам, бри, камамбер и сорта с голубой плесенью. В них выше концентрация жира (до 30%) и натрия, что делает их тяжелыми для ежедневного употребления. Однако именно эти сыры дарят яркую вкусовую палитру и аромат, способные преобразить любое блюдо. Воспринимайте их как деликатес, а не как основу завтрака или перекуса.

Правила умного употребления

Чтобы сыр приносил пользу, а не лишние сантиметры на талии, соблюдайте несколько простых принципов:

Сочетайте сыр с овощами, зеленью и цельнозерновым хлебом – клетчатка замедляет всасывание жиров.

Добавляйте его в готовые блюда (омлеты, пасту, салаты) в тертом виде – так вы используете меньше продукта.

Избегайте сырных соусов и нарезок с плесенью в качестве частого перекуса без гарнира.

Ранее "Городовой" рассказывал, какие продукты нельзя есть на пляже.