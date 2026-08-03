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Настало время для решения проблем: нумерологический гороскоп на первую половину августа - что ждет каждого

Опубликовано: 3 августа 2026 04:23
 Проверено редакцией
Настало время для решения проблем: нумерологический гороскоп на первую половину августа - что ждет каждого
Настало время для решения проблем: нумерологический гороскоп на первую половину августа - что ждет каждого
Городовой ру
Нумерологический прогноз от портала "Городовой"

Портал “Городовой” опубликовал нумерологический гороскоп на первую половину августа. Высшие силы возьмут под свой контроль тех людей, которые родились 2, 3, 7, 11, 15, 17, 21, 24, 27 и 28 числа. Что ожидает их?

Прогноз

Отношения: настало время для решения проблем в отношениях, поэтому стоит поговорить по душам. Не нужно ничего скрывать от второй половины, иначе это приведет только к недоверию.

Финансы: материальное положение станет стабильным, поэтому взлетов и падений не предвидится. Удача будет на стороне избранных Высшими силами, из-за чего можно заняться крупными покупками.

Работа: пора брать инициативу в свои руки, иначе никакого продвижения не случится. Можно заняться поиском подработки, выполнить поручения начальства, взять на себя самую сложную работу. Без награды не обойдется.

Здоровье: работа потребует много сил, поэтому свободное время нужно посвятить отдыху. Про любую дополнительную нагрузку стоит временно забыть. Отдых в одиночестве - лучший вариант.

Ранее портал "Городовой" рассказал, для каких знаков август станет счастливым месяцем.

Автор:
Полина Аксенова
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