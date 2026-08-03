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Пеку блины только с кабачками - нежнее вкуса не бывает: иначе готовить уже не захочется

Опубликовано: 3 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Пеку блины только с кабачками - нежнее вкуса не бывает: иначе готовить уже не захочется
Пеку блины только с кабачками - нежнее вкуса не бывает: иначе готовить уже не захочется
Городовой ру
Как приготовить блины из кабачков

Из кабачков обычно готовят оладьи, но можно сделать и блинчики. Они получаются мягкими, тонкими и нежными. Портал “Городовой” советует воспользоваться рецептом с сайта “О вкусе”.

Ингредиенты:

  • кабачок - 400 г;
  • куриное яйцо - 2 штуки;
  • зелень - по вкусу;
  • мука - 1 стакан;
  • молоко - 250 мл;
  • соль - по вкусу;
  • растительное масло - 3 столовые ложки.

Приготовление:

У кабачков удалить семечки и кожицу, натереть их на мелкой терке и выложить в миску. Добавить молоко, яйца, измельченную зелень и соль. Влить растительное масло. В последнюю очередь добавить просеянную муку.

Тесто перемешать, разогреть сковороду с маслом. С помощью половника вылить на поверхность тесто, равномерно распределить его и обжарить с каждой стороны до готовности. Повторять действия до тех пор, пока не закончится тесто.

Личный опыт

Все ингредиенты для блинов не должны быть ледяными, поэтому лучше немного заранее вытащить их из холодильника. Подавать готовое блюдо следует со сметаной.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить оладьи из кабачков.

Автор:
Полина Аксенова
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