Теперь кошу траву триммером — и радуюсь: эта самоделка дала фору навороченным агрегатам — спина больше не скрючена

Лайфхак для ленивых дачников

Ухоженный зеленый газон радует глаз, однако для владельцев частных домов он представляет собой серьезное испытание. Это особенно актуально для тех, кто обрабатывает большие площади. После такой работы могут возникать тремор в руках, боли в спине, а легкий, на первый взгляд, триммер к концу процесса ощущается как инструмент весом в тонну.

К счастью, народные умельцы обычно демонстрируют изобретательность, находя способы облегчить бытовые задачи. Сочетание триммера, старого детского велосипеда и инженерной смекалки позволяет создать эффективное устройство для ухода за газоном.

Именно такое самодельное приспособление было разработано автором канала GARAGE-28 VIKTORIUS. По его словам, идея использования трехколесного велосипеда возникла спонтанно. Он адаптировал заднюю ось к электрическому триммеру, что значительно упростило процесс стрижки травы.

«Я немного модифицировал защитный кожух триммера и дополнительно закрепил его к оси с помощью резиновых элементов от стабилизатора автомобиля «Москвич». Это обеспечило нежесткое, а более эластичное крепление. При жесткой фиксации существует риск повреждения кожуха на неровностях. Использование резиновых элементов создает эффект амортизации», — поясняет автор детали конструкции.

Изобретатель подчеркивает, что такое устройство, хотя и уступает бензиновым аналогам по мощности, эффективно справляется с поставленными задачами. Оно отличается удобством в эксплуатации и существенно снижает нагрузку на спину пользователя.

Такое устройство может быть использовано любым членом семьи, поскольку его управление интуитивно понятно и сравнимо с использованием бытового пылесоса. Отсутствует необходимость регулировать высоту среза или выполнять сложные процедуры запуска. Достаточно подключить вилку к электросети, и устройство готово к работе на газоне.

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