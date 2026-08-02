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Россиянин пошел на свидание с американкой - позже вызвал такси и сбежал: виноваты культурные различия

Опубликовано: 2 августа 2026 23:16
 Проверено редакцией
Россиянин пошел на свидание с американкой - позже вызвал такси и сбежал: виноваты культурные различия
Россиянин пошел на свидание с американкой - позже вызвал такси и сбежал: виноваты культурные различия
Городовой ру
Культурные различия между странами иногда настолько ощутимы, что жители двух государств вряд ли смогут нормально общаться, дружить или строить отношения.

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” рассказала о своем друге Владе, который ходил на свидание с американкой. Встреча была настолько необычной, что мужчине пришлось сбежать от девушки.

Влад познакомился с американкой в России, когда так приехала на месяц по программе обучения. Такую встречу он посчитал удачей, из-за чего сразу позвал девушку на свидание. Она согласилась.

Во время свидания Влад первым делом сделал комплимент девушке, отметив, что она хорошо выглядит, у нее красивая фигура. Он ожидал, что американка обрадуется этому, но реакция оказалась неожиданной.

“Я не люблю, когда незнакомый мужчина оценивает мою внешность и тем более фигуру. Ты меня почти не знаешь, но уже рассуждаешь о том, как я выгляжу. У меня есть образование, работа, много увлечений и достижений. Или ты оцениваешь женщин только по лицу и телу”, - ответила ему американка.

Влад отметил, что российские девушки любят комплименты, поэтому он не ожидал такой реакции. После этого американка начала задавать вопросы ему сама.

В тот момент мужчина почувствовал себя словно на собеседовании, ведь американка спросила его о росте, работе, профессиональных навыках, зарплате, предыдущих отношениях и причинах расставаний, а также задала вопросы совсем деликатного характера.

Именно тогда Влад понял, что нормального общения с девушкой не получится. Он решил выйти в туалет, после чего вызвал такси и уехал. Поступок оказался максимально некрасивым, но мужчина ничего не смог с собой поделать.

Ранее портал "Городовой" рассказал, к каким вещам в Англии не получится привыкнуть.

Автор:
Полина Аксенова
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