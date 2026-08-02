Скандинавский циклон уходит: погода в Петербурге на новой неделе возьмет курс на тепло и солнце

Лето в Петербурге решило немного сбавить обороты. Всему виной огромный циклон, который сейчас гостит в Скандинавии.
Мы оказались на его окраине, поэтому жары ждать не стоит — в город пришла приятная, но сырая свежесть.
Температура: ни жарко, ни холодно
На термометрах сегодня были комфортные +20…+22°. По области разброс чуть больше: от +18° до +23°. Но из-за ветра может казаться, что на улице чуть прохладнее, чем есть на самом деле.
Ветер и давление
Ветер дует с запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление наконец-то приходит в норму и составит 761 мм рт. ст.
Что будет в понедельник
Начало рабочей недели порадует стабильностью. Дожди прекратятся, а температура останется прежней — те же +20…+22° днем. Ночью будет свежо, около +14…+16°.
Ранее «Городовой» рассказывал, зачем в Петербурге убирают «невидимый» снег посреди лета.