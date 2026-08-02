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Скандинавский циклон уходит: погода в Петербурге на новой неделе возьмет курс на тепло и солнце

Опубликовано: 2 августа 2026 21:56
 Проверено редакцией
Скандинавский циклон уходит: погода в Петербурге на новой неделе возьмет курс на тепло и солнце
Скандинавский циклон уходит: погода в Петербурге на новой неделе возьмет курс на тепло и солнце
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Дожди уходят из Северной столицы. 

Лето в Петербурге решило немного сбавить обороты. Всему виной огромный циклон, который сейчас гостит в Скандинавии.

Мы оказались на его окраине, поэтому жары ждать не стоит — в город пришла приятная, но сырая свежесть.

Температура: ни жарко, ни холодно

На термометрах сегодня были комфортные +20…+22°. По области разброс чуть больше: от +18° до +23°. Но из-за ветра может казаться, что на улице чуть прохладнее, чем есть на самом деле.

Ветер и давление

Ветер дует с запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление наконец-то приходит в норму и составит 761 мм рт. ст.

Что будет в понедельник

Начало рабочей недели порадует стабильностью. Дожди прекратятся, а температура останется прежней — те же +20…+22° днем. Ночью будет свежо, около +14…+16°.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем в Петербурге убирают «невидимый» снег посреди лета.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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