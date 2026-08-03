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Столовую ложку в бутылку — дешевое средство для мытья посуды пенится, как дорогое: простой трюк

Опубликовано: 3 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Столовую ложку в бутылку — дешевое средство для мытья посуды пенится, как дорогое: простой трюк
фото legion-media
Когда моющее средство подводит: как вернуть ему силу

Бывает, привычная жидкость для мытья посуды вдруг перестает справляться с жиром и грязью. Не спешите менять бренд — есть простые и бюджетные способы вернуть средству эффективность.

Простые хитрости, чтобы усилить действие средства

Вот что можно сделать прямо сегодня:

  • добавить на губку соду или соль — сода усилит расщепление жира, а соль поможет получить больше пены;
  • использовать горчичный порошок — он работает как природный адсорбент и отлично убирает нагар;
  • предварительно замочить посуду в растворе из соли, соды и пары капель уксуса — это размягчит даже сильный жир;
  • измельчить яичную скорлупу и смешать с жидкостью — кальций в составе скорлупы помогает бороться с застарелыми пятнами.

Еще несколько рабочих советов

Температура воды, состояние губки и жесткость воды тоже сильно влияют на результат. Держите под рукой эти подсказки: меняйте губку регулярно, мойте посуду в теплой воде, при жесткой воде добавляйте соду прямо в раковину.

А если хочется необычного лайфхака — заморозьте средство в кубиках для льда: так оно дольше сохраняет свойства и пригодится не только для тарелок.

Вывод

Не всегда проблема в самом средстве: часто дело в температуре воды, старой губке или жесткости водопровода. Пара простых приемов заметно улучшают результат, а многие из них стоят буквально копейки.

Личный опыт автора

Однажды у меня закончилось новое средство, а старое вдруг перестало пениться. Я попробовала соду — и тарелки заблестели. С тех пор держу пачку соды рядом с раковиной. Теперь это мой маленький секрет чистой посуды.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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