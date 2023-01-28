Продукты питания

Ее легко можно исправить.
Срезать верх не придется.
Отказывать себе в пище не придется.
Шеф-повара делают только так.
Скажите, что так и задумали.
Удивите домочадцев необычным лакомством.
Остальные нужно готовить.
Блюдо можно есть только избранным.
Есть его нужно особым способом.
Для нас — мусор, а для них настоящее чудо-средство.
Зря выбрасываете его.
Учитывайте это перед употреблением.
Незаменимый продукт на европейской кухне.
Лакомство к чаю будет готово за полчаса.
Точно будете готовить ее постоянно.
Иначе ждите серьезных последствий.
На вкусе готового лакомства не отразится.
Им никак не объяснить.
Даже название вызывает у них неприятие.
Эту крупу стоит вычеркнуть из меню навсегда.