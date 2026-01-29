Городовой / Полезное / Съедают до последней ложки прямо из сковороды: с этой приправой тушеная капуста стала и правда вкусной
Съедают до последней ложки прямо из сковороды: с этой приправой тушеная капуста стала и правда вкусной

Опубликовано: 29 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
капуста тушеная
Фото: Городовой.ру

Это блюдо готовят многие, и у каждой хозяйки есть свои маленькие хитрости. Одни подливают воду в процессе тушения, другие предварительно отваривают капусту, третьи добавляют разные приправы.

Но есть один простой секрет, о котором знают не все. Чтобы капуста получилась идеальной — мягкой, но сохранившей форму, — стоит добавить в неё ложку обычной горчицы. Эта приправа делает вкус более пикантным и интересным.

Горчицу можно класть не только в тушёную, но и в квашеную капусту, а также в щи. Она придаёт лёгкую остроту и помогает овощу быстрее стать мягким благодаря натуральной кислоте в своём составе.

Автор:
Игорь Мустафин
