Советский Санкт-Петербург: что посетить пенсионеру в культурной столице России

Самые интересные локации в Санкт-Петербурге для пожилого туриста

В Санкт-Петербурге каждый турист найдет для себя свой маршрут. Молодежь ищет развлечений, предпочитает не спать в белые ночи и веселиться в местных увеселительных заведениях, семьи с детьми ищут торговые центры с игровыми комнатами, детские театры и интересные музеи, а пенсионеры предпочитают более уединенный и спокойный отдых там, где немноголюдно, тихо, есть возможность предаться воспоминаниям и отдохнуть. Предлагаем при составлении туристического маршрута для пожилого человека использовать следующую подборку наиболее подходящих для пенсионеров мест.

Мы собрали локации, которые вызовут у пожилых туристов ностальгию, то есть помогут перенестись в душевное советское прошлое. Также в подборке необычные места, где можно отдохнуть в приятной спокойной атмосфере людям любого возраста.

Музей «Гранд Макет Россия» (0+)

Музей позволяет увидеть макеты достопримечательностей разных городов, вспомнить места, в которых вы когда-то бывали, а также погрузиться в жизнь обитателей разных российских городов. Адрес: ул. Цветочная, д. 16.

Музей игрушки (0+)

А здесь пенсионеры посетители вспомнят о своем беззаботном детстве. В экспозиции представлена огромная коллекция советских игрушек. Здесь и заводные игрушки, и конструктор, и знаменитые пластмассовые куклы с «пищалками» в спине, и обаятельный Жаконя. Музей располагается по адресу наб. реки Карповки, д. 32.

Оранжерея Таврического сада (0+)

В отличие от популярного Ботанического сада, здесь более спокойно и немноголюдно. В одном месте собрана коллекция самых разных растений со всех уголков земли, в том числе и тропические экзотические экземпляры. Ни один пенсионер не откажется побродить среди пальм, полюбоваться коллекцией орхидей, отдохнуть возле живописного фонтана, понаблюдать за яркими бабочками. Оранжерея находится на ул. Шпалерная, д. 43.

Музей советских игровых автоматов (0+)

Советские мальчишки обожали играть в такие агрегаты, как «Авторалли-М» и «Снайпер», «Баскетбол» и «Морской бой», «Магистраль» и «Городки». Именно эти уникальные экземпляры из детства и смогут увидеть пожилые люди. Всего в экспозиции представлены 50 автоматов, которые вызовут приступ ностальгии. Найти уникальный музей можно по адресу: пл. Конюшенная, д. 2.

Советское кафе «Квартирка»

В этом месте советское прошлое получило новую жизнь. Это история в чистом виде, в которой осталось только лучшее от сильной советской эпохи 1960-80-ых годов. Вы сможете насладиться домашней кухней и блюдами, которые когда-то готовили мама и бабушка, а также непередаваемой доброй советской душевной атмосферой. Интерьер кафе наполнен подлинными историческими предметами, от которых нахлынут приятные воспоминания. Советское кафе «Квартирка» находится на Невском проспекте, д. 51.

Места воинской славы

И, конечно, нельзя обделить внимание места воинской славы Санкт-Петербурга, а их здесь множество. Люди зрелого возраста всегда с болью в сердце вспоминают о тех, кто погиб в военные годы, и сквозь года несут о них великую память. Почтить память российских воинов можно на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда, на Пискаревском мемориальном кладбище, у мемориального комплекса «Цветок жизни» во Всеволожском районе. Также рекомендуем посетить Парк Боевого Братства, который расположен в Невском районе и посвящен памяти воинам-интернационалистам.

