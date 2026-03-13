Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора
Красивейший пригород Санкт-Петербурга: благородный Павловск — что посмотреть и как добраться

Опубликовано: 13 марта 2026 00:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Самые интересные локации в Павловске

Город Павловск представляет собой внутригородское муниципальное образование в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга. Известность он получил благодаря дворцово-парковому ансамблю. Сам город построен по заказу императора Павла I. Исторический центр охраняется Всемирным наследием ЮНЕСКО. Всем этим и объясняется любовь туристов к этому небольшому, но очень красивому городку. Расскажем, что можно посмотреть в Павловске.

Перечислим самые интересные объекты дворцово-паркового комплекса пригорода Санкт-Петербурга:

  • Павловский парк. Очень эффектный зеленый парк с вписанными в природный ландшафт мостиками и скульптурами, раскинутый по обеим сторонам реки Славянки;
  • Большой Павловский дворец. Представляет собой музей, где можно увидеть эксклюзивные коллекции живописи и декоративно-прикладного искусства разных эпох, а также полюбоваться обстановкой залов и комнат, в которых жила семья императора;
  • Замок БИП. Сокращенно - бастион императора Павла I. Когда-то император возвел его, чтобы "поиграть в рыцаря", но теперь здесь находится ресторан и отель;
  • Парк Мариенталь. Живописное место вокруг замка БИП с красивым Мариентальским прудом, с берегов которого открывается эффектный вид на замок;
  • Церковь Марии Магдалины. Действующий храм с простым и строгим внешним видом с четырьмя колоннами, который когда-то посещала царская семья;
  • Музей истории Павловска. Имеет несколько залов, каждый из которых посвящен определенной эпохе в истории города. Экспозиция собрана в том числе и при участии самих горожан, которые приносили личные вещи и истории семей.

Как добраться

До станции «Павловск» ходит электричка с Витебского вокзала. Также сюда ездят автобусы: от метро «Купчино» — № К363 и 521, от метро «Звездная» — №179, от метро «Московская» — № К545, 252, 299. Добраться до пригорода на личном транспорте можно от КАД по Московскому шоссе или Витебскому проспекту — дорога займет около 20 минут.

Отзывы

Туристы, побывавшие на экскурсии в Павловске, делятся своими впечатлениями на интернет-форумах.

Павловск - замечательное место под Петербургом, которое в любое время года привлекает. При всем обилии парков в окрестностях города, многие петербуржцы стремятся именно сюда на отдых и прогулку. Причем в любое время года. Павловск хорош всегда, но мне лично он больше нравится осенью.

Гуляли мы там достаточно долго (часа 3-4), но по ощущениям обошли примерно треть всего парка и при этом не заходили во дворец. Порекомендую ехать сюда на целый день.... Тут и любителям истории есть где разгуляться, и тем, кто так же подышать свежим воздухом хочет есть где погулять... К тому же даже на прогулке на каждом шагу попадаются то мостики, то статуи, то диковинные сооружения. Конечно же, здесь нет такой роскоши как в Петергофе, например. Зато уютно.

Замечательное место для прогулок, а воздух там какой/ мне больше всего нравится парк весной.

Ранее "Городовой" рассказывал обо всех тайнах цветных мостов Санкт-Петербурга.

Автор:
Анна Леонова
